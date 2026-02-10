Senamhi presenta plataforma 'SONICS-PBI': Plataforma para recibir alertas sobre posibles inundaciones fluviales

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del fortalecimiento de sus servicios de información climática e hidrológica, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó la plataforma 'SONICS-PBI', una herramienta digital que tendrá como principal función: brindar pronósticos basados en impactos frente a inundaciones fluviales a nivel nacional.

¿Qué se sabe del SONICS-PBI?

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, los usuarios podrán conocer la posible ocurrencia de lluvias, clasificadas en distintos niveles de peligro. La información se presenta tanto para las condiciones hidrológicas actuales como para los pronósticos de los próximos siete días, lo que permite anticipar escenarios de riesgo.

La plataforma también integra simulaciones y pronósticos hidrológicos de caudales generados por el Sistema de Observación de Inundaciones Potenciales del Senamhi (SONICS), junto con información sobre la exposición socioeconómica y ambiental del territorio. Ambos datos no solo permite prever el comportamiento de los ríos, sino también identificar los posibles impactos en la población, infraestructura y el ambiente.

Desde la entidad informan que la implementación del SONICS-PBI forma parte de su proceso de modernización con referente a sus servicios hidrológicos, estando orientada a apoyar la toma de decisiones de las autoridades, instituciones técnicas y población en general.

En ese sentido, su uso contribuye a una mejor planificación territorial, a la gestión del riesgo de desastres y a una preparación más efectiva ante emergencias. Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma de forma gratuita, a través del siguiente enlance: https://www.senamhi.gob.pe/?p=sonics-pbi

Bajo estado de emergencia por intensas precipitaciones pluviales

El pasado miércoles 4 de febrero, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a varios distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, de acuerdo con el señalado en el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM.

Según el dispositivo, son aproximadamente 179 distritos los que estarán bajo estado de emergencia, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

Durante este período, los Gobiernos regionales y locales comprendidos en el presente decreto supremo, realizarán las labores correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS; y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

De esta manera, el Senamhi sigue tomando acciones preventivas para la temporada de lluvias intensas que puedan presentarse entre marzo y abril por la ocurrencia del Fenómeno El Niño.