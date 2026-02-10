Elecciones 2026: Partidos que renuncien a franja electoral NO podrán contratar propaganda en medios

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo dos meses de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que si los partidos políticos renuncian a la franja electoral, no podrán contratar propaganda en medios de comunicación de radio y televisión, ni acceder al financiamiento público.

Franja electoral inicia este miércoles 11 de febrero

En diálogo con Andina, la vocera de la institución, Karina Rivera, señaló que esta restricción está estipulada en el artículo 35 de la Constitución Política.

"Solamente por franja electoral las organizaciones políticas pueden contratar propaganda electoral; en tanto y en cuanto renuncien a este derecho, estas organizaciones políticas no podrían contratar de manera directa con su propio peculio tanto a radio como televisión", detalló.

Asimismo, Rivera aclaró que si bien la Constitución prohíbe la propaganda electoral en radio y televisión fuera de la franja, esa misma restricción no aplica a redes sociales, por lo cual los partidos y candidatos sí podrían usarlas para difundir sus propuestas en plataformas digitales.

"Los partidos que renuncien a la franja electoral van a perjudicarse, porque no van a tener acceso a lo que se conoce como voto informado", explicó la vocera electoral.

Según Rivera, los medios que participan en la franja deben estar registrados y cumplir requisitos legales: licencia otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), RUC o DNI, y registro en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

En caso deseen hacerlo mediante redes sociales, como YouTube, Instagram y Facebook, se requiere más de 100,000 suscriptores o seguidores y un engagement mínimo de 1.3%.

"La franja electoral busca que la ciudadanía pueda conocer los programas y propuestas de gobierno de todas las organizaciones políticas", sostuvo.

Requisitos en características de propaganda electoral

En estos anuncios a difundirse, no pueden haber spots con mensajes discriminatorios o que podrían perjudicar el honor o reputación de personas naturales o jurídicas. Tampoco se puede utilizar la imagen de niños o adolescentes, únicamente de personas mayores de 18 años.

Además, la propaganda no debe estar circunscrita a un determinado proceso electoral. "Si es para las elecciones generales, la propaganda debe estar inserta solamente en ellas", precisó la representante de la ONPE.

Rivera remarcó que la franja electoral se inicia este miércoles 11 de febrero y culmina el 9 de abril. Asimismo, en marzo, los partidos y candidatos deben presentar informes financieros de ingresos y gastos de la campaña, así como también al concluir el proceso electoral.

