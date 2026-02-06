Figura de América TV habría decidido separarse de su esposa: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una figura de América TV sorprendió al publicar un potente mensaje que alarmó a sus seguidores, ya que se interpreta como que habría decidido separarse de su esposa y madre de su hija. El artista aseguró que la dinámica familiar cambiará, aunque recalcó que el vínculo con su pequeña seguirá siendo su prioridad.

¿André Silva se separó de su esposa?

El 6 de febrero, André Silva sorprendió a su público al publicar un mensaje que muchos interpretaron como un indicio de ruptura con Adriana Álvarez. En su cuenta de redes sociales, el actor del exitoso programa Luz de Luna se mostró vulnerable y reflexivo sobre los cambios que atraviesa su hogar.

"Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño", escribió, dejando claro que la ausencia física y emocional de ciertos momentos lo ha afectado profundamente.

El actor agregó que su familia está transitando "una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas", lo que reforzó los rumores de que la relación con su esposa podría estar llegando a su fin.

Pese a esto, subrayó que ambos seguirán presentes para su hija, aunque quizá "de maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito".

André Silva enfatizó que, aunque la relación matrimonial esté en un proceso de transformación, su hija seguirá siendo el eje central de sus decisiones y afecto. "Tu manera de adaptarte, de comprender, nos recuerda todos los días que lo más importante siempre será tu bienestar", expresó.

Boda de André Silva y Adriana Álvarez

Recordemos que en 2023, tras 16 meses de noviazgo, André Silva celebró su matrimonio con Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander.

Aunque el actor había intentado mantener los preparativos completamente en secreto, no contó con que un usuario de Internet lo delataría.

Una seguidora de Instarándula compartió fotografías de las afueras de la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia. "Se acaba de casar André Silva, el actor de Luz de Luna", escribió la internauta, mostrando imágenes de la pareja de tortolitos frente al lugar del enlace.

Así, André Silva, figura de América TV, dio a entender con su mensaje que habría decidido separarse de su esposa. Sin embargo, dejó claro que, pese a los cambios en su relación matrimonial, su amor y compromiso con el bienestar de su hija seguirán siendo absolutos.