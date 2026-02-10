Capturan a policía que disparó contra padre de familia: Fiscalía inició diligencias por intento de homicidio

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un lamentable hecho sucedió la noche del domingo 8 de febrero en Los Olivos cuando un sujeto disparó contra otro hombre quien había intervenido mientras discutía con su pareja. En consecuencia de ello, el agraviado fue trasladado a una clínica en Independencia donde viene recuperándose de sus heridas.

Posteriormente, se conoció que el responsable de herir a Jorge Campos era un policía en actividad quien había sacado su arma de reglamento para hacer uso indebido de ella. Como era de esperarse, la familia de la víctima exigió que el culpable debía ser capturado para que responda por estos hechos.

Fiscalía inicia diligencias contra policía

Tras un seguimiento de varias horas, el policía que actualmente labora en la comisaría de El Agustino fue capturado en una vivienda familiar ubicada en el distrito de Santa Rosa. Durante el operativo, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público para luego ser trasladado al Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos.

Posteriormente, la Fiscalía indicó que se inició las investigaciones de rigor contra Segundo Córdova por el delito de tentativa de homicidio las cuales estarán a cargo del fiscal provincial Alfredo Camargo Acosta.

"El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos en Lima Norte, inició diligencias preliminares contra Segundo Córdova (30) por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Jorge Campos (37), en Los Olivos. El fiscal provincial Alfredo Camargo Acosta informó que el atentado se cometió la noche del domingo 8 de febrero de 2026, en la urbanización Villa del Norte, cuando la víctima trató de intervenir en una discusión de pareja, el policía le disparo en el pecho y fugo", indicaron.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El suboficial de segunda PNP, Segundo Benito Córdova López, fue detenido tras ser acusado de disparar a su vecino cuando intentó mediar en una discusión. El defensor de la PNP, Máximo Ramírez, confirmó que el efectivo no contará con defensa de la... pic.twitter.com/WtDhWXMiej — Exitosa Noticias (@exitosape) February 10, 2026

Se tomarán las pruebas correspondientes

Seguidamente, la Fiscalía indicó que, de acuerdo a ley, se inspeccionarán las cámaras de seguridad para conocer al detalle los hecho, así como la prueba de absorción atómica y otras acciones de rigor para continuar con el proceso.

"El representante del Ministerio Público tras la captura del suboficial dispuso se tome las declaraciones del detenido, testigos y policías intervinientes; se solicite la inspección técnico policial, así como los registros de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos. También que se realice la pericia morfo facial, el examen de absorción atómica, homologación del casquillo encontrado en el lugar de los hechos con el arma del investigado, entre otros", añadieron.

En resumen, el Ministerio Público inició las diligencias de rigor y la investigación por tentativa de homicidio conta el suboficial que disparó contra un padre de familia en Los Olivos.