¡Importante! Profesionales de la salud irán a paro este 20 y 21 de noviembre: "Vamos a parar todos, es nacional"

En una entrevista exclusiva para Exitosa, el secretario general del Sindicato Únicos y Tecnólogos Médicos del Minsa, Carlos Valdivia, anunció un paro nacional de profesionales de la salud para los días 20 y 21 de noviembre. Según Valdivia, esta medida busca exigir mejoras urgentes en el sector, como la adquisición de equipos adecuados y el cumplimiento de los ascensos de nivel que corresponden por ley.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Valdivia afirmó que esta protesta se ha convocado en beneficio de la población que depende de los servicios de salud pública. También reveló que el sindicato está sosteniendo reuniones con representantes del Congreso para abordar las demandas del sector.

De igual forma, advirtió que, de no recibir una respuesta favorable, las movilizaciones podrían intensificarse hasta convertirse en una huelga nacional indefinida. Asimismo, criticó la falta de compromiso de los congresistas para comprender y atender las necesidades reales del sistema de salud en el país. Asimismo, Valdivia aseguró que las áreas de emergencia no se verán afectadas durante los días de paro.

"Nosotros no podemos dejar las emergencias, no podemos dejar de hacer las emergencias de laboratorio clínico, o radiografía para diagnóstico de imágenes. Todas las áreas de emergencia van a estar aseguradas, pero las demás áreas no van a laborar", agregó.