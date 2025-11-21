Incendio en el Rímac: Siniestro dejó un gatito calcinado y deja familia damnificada

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte incendio se registró en un inmueble ubicado en el jirón Madera, cerca al Hogar Canevaro, en el Rímac. Siniestro consumió por completo la vivienda, dejando a sus ocupantes damnificados. Varios gatitos resultaron afectados, y uno de ellos perdió la vida.

Hogar damnificado y un gatito fallecido

Los habitantes de la casa, una mujer y un adulto mayor, afortunadamente fueron puestos a buen recaudo. Sin embargo, 12 gatitos que habitan en la vivienda se vieron afectados. Uno de ellos no logró escapar del incendio y falleció.

"He perdido ropa, mis animales y todo me ha tomado de sorpresa. Mi padre es una persona de 93 años y él fue quien me avisó del incendio en mi dormitorio", narró.

Parte de la casa Hogar Canevaro, asilo de adultos mayores, se vio afectado. Los residentes tuvieron que evacuar de emergencia el lugar debido a que el humo estaba ingresando al establecimiento. La directora de la institución señaló que "de manera preventiva hemos procedido a evacuar a 80 personas en situación de mayor vulnerabilidad". También señalo que los que se encuentran en dependencia total fueron retirados de su pabellón y trasladados al comedor principal.

Nueve unidades atendieron el siniestro

El incendio se registró este viernes 21 de noviembre aproximadamente a las 14:28 de la tarde en el jirón Madera N° 200 en el distrito limeño anteriormente mencionado.

Según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron al menos nueve unidades para atender la emergencia. Se indicó que el incendio fue catalogado como código 2.

De acuerdo a la información de la propia habitante, las llamas del incendio se habrían originado al interior de su habitación según le contó su padre. "Se estaba propagando el incendio en la cómoda donde yo duermo, en mi dormitorio", indicó.

La residente indicó que se podría tratar de una vela u otro objeto que pudo haberse incendiado cuando su padre se encontraba en la vivienda. Sin embargo, la causa del siniestro aún deber ser ratificada por las autoridades.

Tanto los bomberos como personal de serenazgo de la Municipalidad del Rímac se acercaron a la zona para contribuir en el control del incendio. Según informaron los hombres de rojo, es un inicio se presentaron inconvenientes para apagar las llamas.

Al cierre de esta nota, el incendio ya ha sido controlado por los bomberos voluntarios. Sin embargo, toda una familia se ha visto afectada tras perder sus pertenencias. Además, un gatito falleció y otros 11 resultaron agraviados por las llamas del fuego.