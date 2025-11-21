Cientos de escolares participaron en la gran feria vocacional y caboral en Lince

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde primeras horas de la mañana, cientos de jóvenes estudiantes accedieron a 32 stands de diversas universidades, institutos, entidades del Estado y empresas, que informaron sobre distintas oportunidades académicas y bolsas laborales.

La gran feria permitió que los escolares de los últimos años de secundaria, accedan a información sobre distintas carreras, contenidos, mallas curriculares, requisitos y campos de desempeño. Además, especialistas en orientación apoyaron a los estudiantes para elegir la carrera profesional o técnica más a fin con su carácter, inquietudes y vocación. Esto, para evitar deserciones, cambio de carreras y pérdida de tiempo y recursos financieros.

"Desde el municipio reafirmamos nuestro compromiso con los jóvenes y sus sueños para construir juntos, y por ellos, un mejor Lince. Su talento y capacidad para superar retos deben ser el ADN de todos los peruanos para alcanzar el desarrollo del país", afirmó la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Lince, Malca Schnaiderman Lara.

Las universidades participantes fueron: Esan, PUCP, USMP, Pre San Marcos, Ricardo Palma, Unifé, Wiener, UTP, UPN, Continental y USIL. Asimismo, los institutos IPP, Cibertec, Tolouse Lautrec, Senati, SENCICO, Daniel Alcides Carrión, Columbia, Privateacher, Corpo Estética y British House.

De igual manera, estuvieron presentes la embajada del Japón, Ejército, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra y las bolsas de empleo de Marathon, Bembos, Papa Jhons y Dunkin Donuts. Por último, el Estado estará presente con módulos del Senaju y Pronabec.