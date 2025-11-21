Periodista peruana anuncia nacimiento de sus gemelas, pero revela que luchan por su vida en UCI

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista peruana reveló que se convirtió en mamá de sus dos gemelas que nacieron prematuramente luego de ser sometida a una cesárea de emergencia, ello tan solo días después de que sufriera la ruptura de su fuente de embarazo. Sin embargo, dio a conocer que sus bebés se encuentran aún en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Kathy Sheen se pronuncia

A través de sus redes sociales, la mujer de prensa, quien llevaba varios días internadas en una reconocida clínica de la capital, explicó que el nacimiento de sus primogénitas se adelantó tras una detección del equipo médico que afirmaba que no se encontraban reaccionando adecuadamente en el vientre.

En tal sentido, mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la mamá primeriza narró que se le realizó una cesárea de emergencia, el último jueves 20 de noviembre y que se encuentra en un proceso de recuperación, mientras que sus gemelas permanecen bajo estricta vigilancia médica.

"Mis hijitas ya no querían estar dentro de mí, querían salir. Sí está siendo un poco doloroso, mis hijitas están en UCI ahorita, todos los doctores están muy atentas con ellas porque al nacer de 32 semanas son chiquísimas, su peso es poco", manifestó.

Por su parte, contó que ella se encuentra "bien adolorida" y cansada un poco, pero se mostró optimista y confía que todo irá mejor. Asimismo, aprovechó la oportunidad para extender su agradecimiento a aquellas personas que se tomaron el tiempo de escribirle y que se mostraron preocupadas tanto por el estado de salud suyo y el de sus primogénitas.

Sufrió la ruptura de la fuente de su embarazo

Previo al nacimiento de sus gemelas, la comunicadora Kathy Sheen tuvo que ser hospitalizada de emergencia luego de que sufriera la ruptura de la fuente de embarazo, en la madrugada del último lunes 17 de noviembre razón por la cual acudió de inmediato a un centro médico.

Kathy se mostró preocupada por lo suscitado y dio a conocer mayores detalles de lo que atravesó mediante un video en el que se le observó echada sobre una cama médica y con una bata blanca.

Como vemos, la periodista peruana Kathy Sheen dio a conocer que ya se convirtió en mamá tras ser sometida el último 20 de noviembre, sin embargo, preocupó al indicar que sus gemelas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local. Pronta recuperación.