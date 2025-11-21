Congreso: Ética pide suspender a Susel Paredes por el caso de uso de baños por personas transgénero

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Esta tarde, mediante un documento compartido por el periodista Carlos Viguria a través de 'X', se dio a conocer las conclusiones a las que la Comisión de Ética Parlamentaria ha llegado para definir las sanciones contra la parlamentaria Susel Paredes por el caso del uso de los baños de mujeres por personas transgénero durante un foro sobre diversidad sexual.

La mesa de trabajo, encabezada por Elvis Vergara, se refirió a las declaraciones dadas por Paredes Pique con relación al tema y concluyó en que estas "han afectado el honor y la dignidad de los congresistas" y "fomentan el uso de baños de damas por personas de sexo masculino".

Informe final de la comisión de ética recomienda declarar fundada la denuncia contra la congresista Susel Paredes (BDP) por "fomentar el uso de baños de damas por personas de sexo masculino", esto al referirse a uso de ciudadanas trans en el uso de servicios higiénicos del... pic.twitter.com/BE6QgVOqHi — Carlos Viguria (@cviguria) November 21, 2025

¿De qué se le acusa a Susel?

La denuncia que dio pie a este escenario fue presentada por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Honor y Democracia. En ella, se solicitó la suspensión de Paredes por 120 días sin goce de haber, argumentando que existió la exposición de menores de edad al momento en que los invitados de la congresista Paredes usaban los baños.

El expediente denunciaba, especialmente, la posible exposición de niñas que participan en las visitas guiadas al Congreso, lo que podría poner en riesgo la integridad sexual de las menores durante las visitas escolares.

Además, se le reclamó las expresiones que tuvo durante el foro mencionado donde, según Milagros Jáuregui, la parlamentaria afirmó 'textualmente' que "si las personas trans ingresan al baño de hombres podrían ser violadas".

Denuncia sostiene que se expuso la integridad sexual de mujeres y menores durante la jornada.

Disculpas insuficientes

Es así como, en mayo, la comisión aprobó por mayoría de votos iniciar la investigación contra la parlamentaria del Bloque Democrático por presuntamente infringir el Código de Ética Parlamentaria por ambas cuestiones: el uso de los baños y los comentarios emitidos en el evento.

Antes de pasar a las recomendaciones, el documento concluye en que, a pesar de las disculpas públicas emitidas por Susel Paredes, este acto solo sería un atenuante de su accionar y que este mismo ha sido reincidente.

"Se verifica que ya fue previamente sancionada por declaraciones que también afectaron la imagen de sus colegas parlamentarios, lo que revela una conducta reiterativa contra la ética parlamentaria, reincidencia que agrava su responsabilidad ética", señala el texto.

Luego de dicho apartado, la comisión recomendó la aprobación del informe contra la congresista por la vulneración de hasta 6 artículos del Código de Ética y su suspensión del cargo y descuento de sus haberes de 30 días de legislatura. Con ello, se espera al día lunes para que el caso se debata en la mesa de trabajo y definir el destino Susel Paredes.