21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Galarreta felicitó a la Policía Nacional del Perú por la captura de Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín' y, en nombre de la presidenta Keiko Fujimori, y el pueblo peruano, trasladó el agradecimiento al ministro del Interior, César Astudillo, y al comandante general de la PNP, Fredy López.

Elogio a la Policía Nacional

Durante el acto oficial en el que se presentó a este ranqueado criminal a su llegada a Lima, tras ser expulsado de Ecuador, el titular de la PCM tuvo palabras de elogio al trabajo policial. Aseguró que estuvo en contacto con la presidenta Keiko Fujimori, al conocer de la información de su detención.

"A nombre de la presidenta Keiko Fujimori, con quien me comuniqué ayer temprano en la mañana, trasladarle y transmitirle al ministro del Interior, César Astudillo y al jefe de la Policía Nacional, su agradecimiento a nombre del pueblo peruano y su felicitación a nuestra PNP y al señor ministro y su equipo que trabaja en estas capturas", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El premier Luis Galarreta felicitó a la Policía Nacional por la captura de alias 'Jolín' y, en nombre de la presidenta Keiko Fujimori, trasladó el agradecimiento al ministro del Interior, César Astudillo, y al comandante general de la PNP, Fredy Lopez. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

Luis Galarreta agregó que hay otras capturas de dos cabecillas y que el Gobierno está cumpliendo con la promesa de acabar con la inseguridad. Hizo énfasis en que el proceso no será de inmediato, pero asegura que se está yendo "por el camino correcto".

"En tres meses hemos podido capturar a dos cabecillas de las dos bandas más importantes que hay en el norte. Dos cabecillas que muchas veces se decía que no lo querían capturar o que no los buscaban y hoy los tenemos gracias al esfuerzo de la Policía y el Ministerio del Interior", sostuvo el premier.

Alias 'Jolín' llegó a Lima

Tras ser expulsado desde Ecuador y recibido por autoridades peruanas en la frontera norte en Tumbes, alias 'Jolín' llegó a la capital en horas de la noche del último viernes. Tras su arribo, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal hasta que se determine a qué penal irá a parar.

El cabecilla de 'La nueva jauría' junto a otros seis implicados tiene una sentencia firme a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado (padre del exalcalde de Julcán) en 2022.

La noche del último viernes llegó a Lima Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', cabecilla de la banda criminal 'La nueva jauría'. En la presentación oficial, el premier Luis Galarreta aprovechó para felicitar a la Policía Nacional y al ministro del Interior, César Astudillo, por esta importante captura.