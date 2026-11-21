21/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno dispuso una nueva ampliación del estado de emergencia en tres provincias de La Libertad. Mediante el Decreto Supremo N.° 154-2026-PCM, publicado este sábado 21 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, se prorrogó esta medida excepcional en Trujillo, Virú y Chepén por un periodo adicional de 60 días calendario, a partir del 22 de noviembre de 2026.

La disposición busca dar continuidad a las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a estas jurisdicciones . Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) conservará el control del orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en las intervenciones.

El decreto establece que las zonas donde se desarrollarán las acciones serán determinadas tomando como referencia información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos utilizados por las autoridades.

¿Qué restricciones se aplicarán durante la emergencia?

Durante los 60 días de prórroga se mantendrán las restricciones o suspensiones de determinados derechos constitucionales, conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas disposiciones forman parte del régimen excepcional establecido para las provincias comprendidas en la declaratoria.

Asimismo, el documento precisa que la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas deberá realizarse respetando las normas que regulan el uso de la fuerza.

Para ello, se aplicarán las disposiciones de los decretos legislativos 1186 y 1095, así como los protocolos correspondientes para la atención de mujeres y personas en condición de vulnerabilidad durante intervenciones policiales.

La norma también dispone que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe final al Ministerio del Interior, a través de la Comandancia General de la PNP, con los resultados obtenidos y las recomendaciones correspondientes.

Estado de emergencia

PNP y Fuerzas Armadas coordinarán acciones contra el crimen organizado

Uno de los aspectos centrales del decreto es la conformación de estructuras de coordinación para fortalecer las operaciones contra la delincuencia. En un plazo máximo de 24 horas desde la entrada en vigencia de la norma deberán constituirse el Comando de Coordinación Operativa Unificada, el Comando Unificado PNP-FFAA contra el Crimen Organizado y diferentes comités provinciales.

Estos organismos tendrán centros de coordinación permanente que funcionarán las 24 horas del día, durante los siete días de la semana. Sus integrantes articularán recursos humanos y tecnológicos para ejecutar patrullajes, operativos y otras intervenciones.

El Comando Unificado tendrá entre sus funciones recuperar el control territorial, prevenir e investigar la criminalidad organizada, coordinar capacidades de inteligencia y logística, y planificar operaciones conjuntas.

La conducción operativa estará a cargo de la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas proporcionarán inteligencia, transporte, tecnología de vigilancia aérea, comunicaciones y apoyo logístico.

La nueva prórroga prolonga la intervención conjunta de las fuerzas del orden en Trujillo, Virú y Chepén hasta enero de 2027. El resultado de esta medida deberá reflejarse en el informe final que las autoridades presentarán al concluir el periodo de emergencia.