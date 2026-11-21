21/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió este sábado 21 de noviembre, las costas de Indonesia, en las proximidades del archipiélago de Barat Daya. Ante este movimiento en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', la Marina de Guerra del Perú reveló si se activa o no una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Sismo sacude las aguas al este de Indonesia: reporte preliminar

Mientras en Perú se vienen evaluando los daños que habrían por el fuerte sismo que se registró en la noche del último viernes 20 de noviembre en la región Junín, con una magnitud de 6.7, un nuevo temblor ocurrió a nivel internacional.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un movimiento telúrico se dio este sábado las aguas del este de Indonesia, en las proximidades del archipiélago de Barat Daya y cerca de la vecina Timor Oriental. Según se precisó, este fuerte sismo se produjo a las 18:42 hora local (9:42 GMT - 4:42 a.m. en Perú) a 103 kilómetros al noreste de Lospalos.

Asimismo, la institución estadounidense que registra y analiza sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos y otros eventos en tiempo real a nivel nacional e internacional, informó que el potente sismo tuvo una profundidad de 143 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades indonesias no han notificado personas afectadas ni daños en infraestructuras como consecuencia del remezón.

USGS reporta sismo en Indonesia.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú tras sismo en Indonesia?

Indonesia se encuentra dentro del denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes puntos de ese territorio.

Según los datos citados en el reporte, el archipiélago indonesio registra alrededor de 7,000 temblores al año, aunque la mayoría son de intensidad moderada.

En ese marco, ante este nuevo sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a través de su cuenta oficial de X, precisó que el temblor de hoy, 21 de noviembre en Indonesia, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Comunicado de la Marina de Guerra del Perú.

Recomendaciones ante un fuerte sismo: ¿cómo actuar?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia con insumos que permitan sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes artículos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.



En ese marco, el 'Cinturó de Fuego del Pacífico' no deja de temblar. De acuerdo al USGS, un fuerte sismo se registró este sábado 21 de noviembre, en Indonesia. Tras esta situación, la Marina de Guerra del Perú anunció que el movimiento telúrico no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.