21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta cuál es el precio del dólar este sábado 21 de noviembre en Perú, y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de hoy.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Cotización Sunat

El precio del dólar tiene gran importancia en nuestro país, ya que permite comprender las dinámicas de los mercados internacionales. Por ello, conocer cuál es su comportamiento actual ayuda a identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación financiera con esa divisa sin afectar nuestra economía.

Un movimiento significativo en el valor del dólar puede tener consecuencias en la inflación, el empleo, la deuda, el comercio y el bienestar económico en la ciudadanía. En ese marco, si estás buscando comprar o vender esta moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano, sería ideal saber a cuánto cotiza en la apertura de la jornada de este sábado 21 de noviembre.

Así que para tomar mejores decisiones y cuidar tu poder adquisitivo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este viernes 20 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,447 S/ 3,453

Estos valores reflejan una leve variación al alza en el precio del dólar, en comparación de los dos últimos días, precisamente del viernes, 20 de noviembre, donde la compra de esta divisa era de S/3,434 y la venta estaba S/ 3,442 y el jueves, 19 de noviembre: compra: S/ 3,426 y la venta: S/ 3,433.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo este sábado

El tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña refleja el valor de esta divisa en el mercado informal o casas de cambio en Perú, influyendo en precios de productos importados, inflación y decisiones económicas diarias.

Para comparar las tasas y saber si es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa, te revelamos cuál es la cotización en ese mercado, que se ve influenciada por la ley de oferta y demanda, en la mañana de este sábado 21 de noviembre.

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,430 | Venta S/ 3,460.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña este 21 de noviembre.

Así cerró el precio del dólar ayer, 20 de noviembre, según el BCRP

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters, así como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Esta última institución publica al final de cada día hábil un informe sobre la fluctuación de esta divisa. Es así como se reveló que ayer el dólar cerró en 3,4580, (con una apertura de 3,4550), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4515, con un máximo de 3,4620 y un mínimo de 3,4430.

Así que si buscas cuidar tu poder adquisitivo, te revelamos el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 21 de noviembre, en el mercado paralelo y la Sunat en Perú.