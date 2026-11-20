20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, se refirió acerca de las garantías constitucionales y el proceso frente a las investigaciones por presuntos delitos de terrorismo tras la detención de los raperos peruanos Pedro Mo y Brenda Jah. El especialista cuestionó que la Fiscalía intervenga a los artistas sin haber corroborado si hay consistencia.

Fiscalía no procedió bien

Según el letrado, el fiscal Luis Valdivia Calderón, a cargo de este caso, estaba bien referenciado, sin embargo, señaló que se dejó llevar por informes de la Dircote que solo tiene como prueba la declaración de un informante anónimo.

"Es la Fiscalía la que debe antes de detener a una persona, corroborar los dichos, verificar si hay consistencia en la declaración. No sé cómo han corroborado que el señor pueda identificar un video donde no ha participado este agente especial y ha reconocido la voz de ciertas personas que ahora están involucradas", sostuvo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, se refirió a las garantías constitucionales y el proceso frente a las investigaciones por presuntos delitos de terrorismo tras la detención de los raperos peruanos Pedro Mo y Brenda Jah. El especialista cuestionó que la Fiscalía intervenga a los artistas sin haber corroborado si hay consistencia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

Precisó que en casos de terrorismo los medios probatorios para una detención preliminar son diferentes. Además, indicó que el juez que dictó esta medida contra los raperos advirtió al fiscal sobre la imputación debido a que las pruebas basadas en los informes de la Dircote no serían suficientes.

"Si la Fiscalía no ha contrastado todavía y está deteniendo para investigar, es lógico que no tiene todo completo. Sobre todo es importante establecer que estamos en épocas distintas donde el terrorismo se caracterizo por su clandestinidad, en cambio acá los presuntos miembros tienen toda la información en su redes sociales", expresó.

Defensa de Pedro Mo interpone apelación

La defensa legal de Pedro Mosquera Velásquez interpuso este viernes un recurso de apelación ante el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para revocar su detención preliminar, así como el de la rapera Brenda Jah.

Según con el documento difundido por Ojo Público, se alega que no hay prueba alguna que vincule al artista con la Organización Terrorista Túpac Amaru y que "todo relato incriminatorio proviene de una fuente subjetiva", en relación a la versión del infiltrado que habría proporcionado información a la Dircote.

Para el abogado Juan José Quispe, la Fiscalía no actuó bien en la detención de los raperos Pedro Mo y Brenda Jah, debido a que no corroboró la información que tenía del informe de la Dircote. Señaló que esto solo se basa en la declaración de un infiltrado.