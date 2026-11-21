21/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

terminó marcada por un inesperado movimiento telúrico. El concierto de la banda estadounidense The Strokes, realizado el viernes 20 de noviembre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue escenario de momentos de incertidumbre luego de que un fuerte sismo de magnitud 6.7 se sintiera en Lima y sorprendiera a miles de asistentes que esperaban la presentación de la agrupación.

Julian Casablancas sorprendió con su reacción ante el movimiento telúrico

El movimiento ocurrió antes de que los integrantes de la banda principal subieran al escenario. Sin embargo, el temblor también llamó la atención de Julian Casablancas, vocalista de The Strokes, quien apareció en un video difundido en redes sociales intentando comprender lo que había sucedido.

El músico interrumpió brevemente su interacción con el público y preguntó en inglés: "¿Terremoto?". Además, mencionó la palabra "tráfico", mientras observaba a las personas que se encontraban a su alrededor. La escena rápidamente llamó la atención de los seguidores, quienes compartieron las imágenes del momento.

La reacción del cantante se produjo en medio de la confusión generada por el temblor. En las imágenes difundidas después del espectáculo, se observa al líder de The Strokes tratando de identificar el origen del movimiento mientras intercambiaba algunas palabras con su equipo y los asistentes.

Posteriormente, Casablancas expresó que le daba gusto ver a todos y se disculpó por la situación. Incluso realizó un comentario sobre la posibilidad de devolver el dinero de las entradas, lo que provocó nuevas reacciones entre los fanáticos.

Tras los momentos de desconcierto, los asistentes respondieron con aplausos y gritos, mientras el espectáculo continuaba. No se reportaron incidentes de gravedad dentro del recinto como consecuencia del movimiento telúrico.

¿A qué hora ocurrió el sismo que sorprendió a los asistentes?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 19:19 horas del viernes 20 de noviembre . Alcanzó una magnitud de 6.7, tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín.

El temblor fue percibido en distintas regiones, entre ellas Junín, Pasco, Huánuco, Lima e Ica. En la capital, sorprendió a las personas que se encontraban en diferentes espacios públicos y actividades masivas.

La presentación de Future Islands, agrupación encargada de abrir la jornada musical, ya se desarrollaba cuando ocurrió el movimiento. Posteriormente, The Strokes salió al escenario con aproximadamente 45 minutos de retraso respecto al horario anunciado de las 20:45 horas.

El regreso de The Strokes a Lima estuvo acompañado por un episodio inesperado que quedó registrado en videos compartidos en redes sociales. La reacción de Julian Casablancas y la respuesta de los asistentes se convirtieron en uno de los momentos más comentados de una presentación que continuó pese al susto provocado por el sismo.