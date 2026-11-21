21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el jefe del INDECI, Luis Vásquez, brindó detalles sobre los daños ocasionados por el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín en la noche del último viernes 20 de noviembre, que dejó más de 120 viviendas afectadas y 15 personas lesionadas.

Información va cambiando con las horas

De acuerdo con Vásquez Guerrero, el movimiento telúrico fue percibido en la región central del país y ante ello, todos los sectores han trabajado de forma articulada conforme a los reportes que les ha llegado y que la información ha variado con las horas, aumentado el número de agraviados y daños materiales.

"Tenemos hasta el momento viviendas afectadas 127, viviendas inhabitables cuatro, lesionados 15, de los cuales tres ya han sido dados de alta de acuerdo con información del Minsa. Tenemos dos iglesias que han sido afectadas, establecimientos de salud también han sido afectados, 15 reporta el Minsa, aunque están operativos", sostuvo.

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Señaló que hay locales que también sufrieron daños, como un local comunal en Mi Perú y en la Universidad Peruana Los Andes, que presenta algunas rajaduras. Además, precisó que de las 127 casas reportadas, 104 se encuentran en la región Junín y recordó que la informalidad en la construcción pone en riesgo a la ciudadanía.

"Tenemos en Huánuco dos viviendas afectadas, también tenemos en Lima registradas y en Pasco, con 18.Tenemos puntos críticos que tenemos que ver, más del 60 % de construcciones y edificaciones informales. Podemos ver que en Independencia se ha registrado caída de pircas, ahí la gente construye de manera informal", indicó.

Sismo sorprendió a peruano

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú, el temblor de 6.7 ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a las 7:09 de la noche. Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 10.97 y -76.19, respectivamente, con un nivel de intensidad tipo V.

Ante un sismo, el INDECI recomienda repasar el Plan Familiar de Emergencia, así como tener lista la mochila de emergencia en caso de desastres. También insta a reconocer las zonas seguras, resguardarse al estar dentro de edificaciones y una serie de indicaciones al evacuar, como no gritar, correr, empujar o regresar.

el jefe del INDECI, Luis Vásquez, ofreció un balance actualizado luego del sismo de 6.7 en Junín que se sintió en varias partes del país. Señaló que hay 15 heridos, de los cuales tres fueron dados de alta y más de 120 viviendas afectadas.