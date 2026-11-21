21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través del Decreto Legislativo N° 1746, que modifica la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se crea el Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Esto se hizo oficial tras la publicación en el diario oficial El Peruano este sábado 21 de noviembre.

Fortalece la lucha contra el terrorismo

De acuerdo con el dispositivo legal, la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), quedará a cargo de la implementación y administración del RENOCTE y precisa que la información que abarque tendrá carácter de secreto.

"El Gobierno creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), que permitirá identificar y registrar a las organizaciones criminales que utilizan explosivos y armas de fuego para sembrar terror y obtener beneficios económicos ilícitos", señala la publicación compartida por la PCM.

#PCMInforma | ¡Duro golpe a las organizaciones criminales! El Gobierno creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), que permitirá identificar y registrar a las organizaciones criminales que utilizan explosivos y armas de fuego para sembrar terror y obtener beneficios económicos. El registro concentrará información sobre estas organizaciones, sus integrantes y colaboradores. Esto permitirá activar alertas migratorias preventivas y facilitar el congelamiento inmediato de sus fondos y activos, a través de la UIF-Perú, para golpear también las redes financieras que sostienen sus actividades ilícitas. De esta manera, el Estado fortalece sus herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, afectar sus recursos económicos y recuperar la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos. Lee el DL aquí: https://t.co/orYfvc7Oah — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 21, 2026

Se ha establecido una serie de criterios para declarar a las organizaciones criminales con prácticas terroristas e inscribirlas en el registro, que estarán bajo una evaluación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA):

Contar con una estructura delictiva organizada y jerarquizada.

Planificar, ejecutar o promover atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o actividades económicas.

Perseguir un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

Además, la norma precisa que las entidades publicas tienen la obligación a entregar información y documentación necesaria para el proceso de evaluación. Una vez se adopte el acuerdo que aprueba la declaratoria, la SEDENA procederá con la inscripción, en la que se incorporará los datos, integrantes y colaboradores de la organización.

Otros aspectos del decreto

El COSEDENA deberá realizar evaluaciones periódicas si es que se mantienen las circunstancias que sustentaron la inscripción en el RENOCTE. De la misma manera, fija que la SEDENA tendrá que remitir a la Superintendencia Nacional de Migraciones la información de personas naturales inscritas para la generación de advertencias migratorias.

Por último, se incorpora como agravante del delito de organización criminal, la utilización del terror para buscar la obtención de un beneficio económico ilícito. Las penas se establecerán entre 15 a 35 años de cárcel para los miembros de dichos grupos criminales.

Con esta modificación de la Ley N° 30077, mediante el Decreto Legislativo N° 1746, se dispone la creación del Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Asimismo se ha especificado los criterios para que las organizaciones criminales sean consideradas terroristas, así como las prácticas que realizan.