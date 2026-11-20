20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 6.7 ocurrido esta noche del viernes en Junín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, presentó un primer balance de daños con reportes en Junín, Pasco, Huánuco y Lima.

Cuatros regiones temblaron

En diálogo con Exitosa, el funcionario señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) registró daños en el primer piso del Hospital de Pichanaqui, el desprendimiento de una pared en una vivienda de esa localidad, afectaciones en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo y un corte de luz en San Luis de Shuaro.

En otras zonas del centro del país, el balance preliminar dio cuenta de daños en una iglesia de Tomayquichua, en la provincia de Ambo (Huánuco), así como interrupciones del servicio eléctrico en Chaupimarca (Pasco).

Además, el movimiento telúrico provocó caídas de rocas que restringieron el tránsito en la carretera Tarma-San Ramón y dificultaron la circulación en la ruta Lima-Huancayo, donde un vehículo quedó detenido sin lesionados y Provías movilizó maquinaria para despejar las vías.

Costa Verde, herida en Lima y llamado a la prevención

En Lima, el movimiento sísmico se sintió con intensidad y trajo consigo desprendimientos de rocas en la Costa Verde —a la altura de Miraflores—, el derrumbe de pircas en Independencia y posibles afectaciones por verificar en viviendas de Mi Perú, en el Callao.

Asimismo, de acuerdo con la Municipalidad de Lima, prevencionistas auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas (Centro de Lima): una resultó herida por la caída de un fragmento de concreto y fue trasladada por el SAMU al Hospital Dos de Mayo, mientras que una joven gestante recibió atención por un cuadro de ansiedad.

🚨 | Nuestros prevencionistas auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas: una de ellas resultó herida por el desprendimiento de un fragmento de concreto y fue trasladada por el SAMU al Hospital Dos de Mayo; asimismo, brindaron asistencia a una joven gestante que presentó un cuadro de ansiedad a consecuencia del sismo. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 21, 2026 Lee también Sismo de 6.7 en Junín: Ministro Belaúnde afirma que "no se han registrado daños materiales significativos"

Jalados en prevención

Al referirse a la respuesta ciudadana y a la necesidad de prepararse frente a futuros eventos telúricos, el jefe del Indeci enfatizó que la población aún está lejos de responder correctamente a estas situaciones, haciendo un llamado a mejorar, sobre todo, en momentos de preparación o simulacros.

"Este año hemos tenido tres simulacros, sin embargo, nos falta mucha cultura de prevención. Los sismos no los podemos predecir. Tenemos que organizarnos, tener ese plan familiar de emergencia con la finalidad de tener las rutas seguras, la mochila de emergencia y las cajas de reserva, con la finalidad de que evitemos tener mayor impacto de daño".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Tras el registro de un sismo de magnitud 6.7 en Junín, la población de San Ramón, Chanchamayo, salió corriendo despavorida de sus hogares y en Los Olivos un grupo de ciudadanos se asustaron por el movimiento telúrico cuando terminaron de jugar... pic.twitter.com/ONsTxFAwhY — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

El primer balance del Indeci confirma que el sismo en Junín dejó afectaciones materiales, cortes de servicios, restricciones viales y episodios puntuales sin pérdidas humanas ni heridos de gravedad. Con las evaluaciones del COEN y Defensa Civil aún en curso, el llamado oficial insiste en reforzar la prevención familiar antes de que ocurran nuevas emergencias.