Independencia: ¡Alarmante! Más de cinco mil familias afectadas por corte de luz

Un indignante suceso ha causado alarma entre los ciudadanos del distrito de Independencia, luego que más de cinco mil familias se encuentran viendo afectadas por corte de luz.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, este corte de luz se reportó en el pueblo joven 'El Ángel' en Independencia, sin embargo, otros dos también se ven afectados luego de haberse incendiado la subestación que se encuentra en el mismo lugar.

En diálogo Exitosa, el señor Ismael, uno de los vecinos representantes de la zona, brindó detalles de la problemática. Según indica, este inconveniente viene sucediendo hace dos años.

Cabe mencionar que, el corte de luz se originó debido al incendio de una subestación de Enel, el cual se reportó en horas de la tarde de este lunes 19 de febrero.

Además, los vecinos señalaron que los del servicio hicieron caso omiso a las llamas, sin embargo, al ver que "se les salía de las manos", recién hicieron un llamado a los bomberos para mitigar el fuego.

Asimismo, se conoció que los tres pueblos jóvenes afectados son los siguientes: El Milagro, El Carmen y El Ángel.

"No hay corriente, no hay agua, imagínense la gente sin agua, sin luz, todo lo que va a ocasionar, incluso hasta la parte de seguridad porque es momento que los delincuentes pueden aprovechar que no hay luz. La inseguridad, lo material y lo humano", indicaron.