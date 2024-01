Surquillo: ¡Insólito! Joven termina con quemaduras de gravedad tras explosión de su celular

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven terminó con quemaduras de gravedad luego de que su celular explotara en sus manos tras enchufarlo al tomacorriente para ponerlo a cargar. Sin embargo, él no fue el único saldo del trágico incidente, debido a que su casa también se prendió fuego producto de la detonación.

El hermano del afectado de 24 años contó que el joven se encontraba jugando junto a su sobrino cuando se percató que el equipo estaba caliente. Así, se decidió conectarlo al enchufe y es cuando ocurrió la explosión.

"Antes de irse a dormir, el celular se recalentó, pero él igual conectó el enchufe en el tomacorriente y ahí es cuando el equipo explotó. Al instante, la cama se prendió fuego", contó para Panamericana Televisión.

Lesiones producto de la explosión

El joven se encuentra internado en el hospital Guillermo Almenara debido a que, producto de la explosión, resultó con quemaduras en sus brazos y piernas, de segundo y tercer grado.

La madre del agraviado contó que los médicos le han indicado que realizarán una intervención quirúrgica para remover la piel dañada, seguida de un procedimiento de injerto de piel.

Ante este escenario, el Cuerpo de Bomberos indicó que la causa de este incidente no sería un cableado eléctrico, debido a que no se registró ningún corte de luz. La falla sería a partir del propio teléfono celular, lo que resulta de suma extrañeza para el hermano de la víctima debido a que el equipo no tendría más de 2 meses de uso.

En ese sentido, la familia del joven pidió ayuda a las autoridades ya que, por el momento, se han tenido que reubicar a la casa de un tía porque la suya terminó destruida por las llamas.

Precaución ante incendios

Ante una situación de emergencia, se debe de llamar al número 116 desde cualquier teléfono. Para ello, deberá tener a la mano la siguiente información:

Nombre del informante.

Descripción breve y precisa del evento: incendio, accidente de tráfico, explosión u otra emergencia.

Ubicación exacta del incidente.

Puntos de referencia que faciliten la localización del suceso.

Número de teléfono desde el cual se establece contacto con la central de bomberos.

Una vez concluida la llamada, se realizará el envío de los equipos de emergencia más cercanos para atender el incidente.

De esta manera, se reportó el sorprendente caso de un joven que sufrió graves quemaduras luego de que su celular explotara en sus manos.