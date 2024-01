¡Indignante! Al menos 165 mujeres murieron víctimas de feminicidio en el Perú durante el 2023

La violencia contra la mujer continúa siendo una de las problemáticas latentes en el Perú. Así lo revela la socióloga especialista en género, Katherine Soto, quien se refirió a las más de 160 víctimas de feminicidio registradas en nuestro país durante el 2023.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en Exitosa Te Escucha, la especialista hizo un recuento de las distintas formas de violencia que tuvieron que afrontar las mujeres en el pasado año.

Asimismo, la socióloga hizo hincapié en el gran tiempo que tardan en ver la luz las investigaciones sobre estos casos. En esa línea, sostuvo que, tal como lo había señalado la Defensoría del Pueblo, las diligencias del Ministerio Público pueden llegar a tardar entre 2 a 4 años cuando se trata de casos mediáticos.

"Desde la recepción de la denuncia se vienen dando fallas. No podemos decir solamente de que hay mujeres que no se atreven a denunciar, (sino) dónde ubicamos a ese 70% hasta 80% que no se acercan a hacer la denuncia", mencionó.