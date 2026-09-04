¿Se podrá ingresar alimentos y bebidas a conciertos? Congreso plantea permitirlo

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El grupo parlamentario Ahora Nación presentó Proyecto de Ley N.° 00116-2026-2031-CD que plantea regular el ingreso de agua, alimentos y bebidas a eventos de concurrencia masiva. La iniciativa fue impulsada por el diputado Ángel Meses Crispín.

La propuesta está dirigida a espectáculos públicos o privados con un aforo de 500 personas a más, siempre que el ingreso sea mediante un pago. El objetivo es establecer reglas para los organizadores y proteger las opciones de los asistentes.

De aprobarse, los asistentes podrían ingresar con productos destinados a su consumo personal, siempre que estos sean iguales o tengan características similares a los que se comercializan dentro del recinto.

Agua tendría acceso garantizado

Uno de los principales puntos del proyecto establece que los organizadores deberán permitir el ingreso gratuito de botellas transparentes y selladas con agua para el consumo durante el evento.

Asimismo, los establecimientos tendrían que disponer de puntos de hidratación gratuita, abastecidos con agua apta para el consumo humano. Estos espacios deberán estar señalizados y ser accesibles según la cantidad de asistentes y la duración del espectáculo.

La iniciativa busca evitar que las personas tengan como única alternativa comprar agua dentro del recinto, especialmente en actividades de larga duración. La medida apunta a facilitar el acceso a productos considerados básicos durante estos eventos.

Indecopi fiscalizaría cumplimiento

El proyecto también contempla determinadas excepciones. Los organizadores podrían establecer una prohibición general para el ingreso de alimentos y bebidas cuando existan razones objetivas y justificadas, aunque el acceso con agua se mantendría bajo las condiciones planteadas.

Además, los responsables de cada espectáculo tendrían que comunicar con anticipación qué tipos de envases y recipientes estarán permitidos. Esta información debería difundirse mediante sus páginas web, redes sociales u otros canales.

Finalmente, la propuesta otorga a Indecopi la función de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y aplicar las medidas correspondientes frente a eventuales incumplimientos.

En ese sentido, la iniciativa busca modificar las condiciones de acceso a los conciertos y otros espectáculos masivos, priorizando la protección del consumidor, el acceso al agua y la libertad de llevar productos de consumo personal.