Solo 3 % de los jóvenes cuentan con contrato a plazo indefinido, indica especialista

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación del empleo juvenil continúa siendo uno de los principales desafíos dentro del mercado laboral peruano. En entrevista para Exitosa, el especialista en empleabilidad Álvaro Calado explicó que los indicadores evidencian una mayor vulnerabilidad entre los jóvenes, quienes afrontan dificultades para acceder a puestos de trabajo formales y estables.

Durante la conversación, Calado sostuvo que esta realidad justifica que el Gobierno haya colocado a este segmento entre sus prioridades, debido a que las condiciones laborales que enfrentan los jóvenes son distintas a las del resto de trabajadores.

Jóvenes registran mayor informalidad

El especialista explicó que uno de los principales problemas está relacionado con los elevados niveles de informalidad que afectan a la población joven. Según detalló, la diferencia frente a otros grupos de trabajadores es significativa y limita las posibilidades de acceder a empleos con mejores condiciones y beneficios laborales.

"Si miramos a los jóvenes, vamos a encontrar que dentro de una situación de informalidad y en general de indicadores laborales complejos, los jóvenes se enfrentan, por ejemplo, 15 puntos más de informalidad", afirmó Calado.

A ello se suma una menor estabilidad contractual. El especialista señaló que solo una reducida proporción de jóvenes logra acceder a contratos de trabajo a plazo indefinido, una modalidad que brinda mayor continuidad y estabilidad dentro del mercado laboral.

"Solo 3% de los jóvenes tienen contratos, digamos, a plazo indefinido", precisó durante la entrevista.

Esta situación refleja las dificultades que encuentran los jóvenes para consolidarse laboralmente, especialmente durante sus primeros años de incorporación al mercado de trabajo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el especialista en empleabilidad, Álvaro Calado, señaló que los indicadores laborales muestran que los jóvenes enfrentan un 15 % más de informalidad y solo un 3 % tiene contratos a plazo indefinido. Por tal motivo,... pic.twitter.com/SVHCIDpiyP — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Mayor desempleo frente al promedio

Calado también destacó que la problemática no se limita a la informalidad. Los jóvenes presentan mayores tasas de desempleo en comparación con el promedio nacional, lo que evidencia las barreras que todavía existen para su incorporación efectiva al mercado laboral.

"Tienen mayores tasas de desempleo frente a la tasa del promedio nacional de desempleo. Y entonces sí es, digamos, relevante que desde ahí se haya priorizado la atención prioritaria, digamos, de este segmento de población con una afectación diferenciada", sostuvo.

La intervención del especialista se produjo en el marco del debate sobre las medidas orientadas a mejorar la formalización laboral. Previamente, el abogado laborista Mario Pinatte había planteado la necesidad de establecer mecanismos progresivos para incorporar a las empresas a la formalidad tributaria y laboral.

En ese contexto, Calado consideró que atender las particularidades del empleo juvenil resulta fundamental, debido a los indicadores que muestran una situación diferenciada para este grupo.

Los datos expuestos evidencian que los jóvenes enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales, estables y sostenibles. Para Calado, priorizar este segmento constituye un paso necesario, aunque el reto será convertir las medidas anunciadas en oportunidades concretas de inserción laboral.