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Acuerdos para el empleo

Sueldo mínimo a S/1.300: Gobierno, trabajadores y empleadores alcanzaron acuerdo en primera sesión del CNTPE

El sueldo mínimo de S/1.130 tiene previsto subir a S/1.300, luego de que se alcanzaran 6 acuerdos durante la primera sesión del Consejo Nacional del Trabajo del periodo 2026-2031.

CNTPE inició sesiones este jueves en Lima.
CNTPE inició sesiones este jueves en Lima. (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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El aumento del sueldo mínimo a S/1.300 quedó aprobado durante la primera sesión del nuevo periodo del CNTPE. La reunión congregó a representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno, quienes alcanzaron seis acuerdos que marcan una nueva etapa de concertación nacional en materia laboral y de empleo.

CNTPE aprueba aumento del sueldo mínimo

Según El Peruano, la primera sesión del periodo 2026-2031 permitió establecer acuerdos entre los tres sectores que integran el Consejo Nacional del Trabajo. Entre los principales puntos figura el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasará de S/1.130 a S/1.300.

La sesión se desarrolló con participación de representantes del Estado, organizaciones sindicales y gremios empresariales. El encuentro forma parte de la nueva etapa del CNTPE, espacio destinado al diálogo entre los sectores vinculados con el mercado laboral.

El incremento de la RMV a S/1.300 había sido anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje a la Nación del 28 de julio. Ahora, el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Trabajo incorpora el aumento dentro de los consensos adoptados durante esta primera sesión.

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La declaración corresponde al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, durante la instalación del nuevo periodo del Consejo Nacional del Trabajo. El titular del sector señaló que la agenda contempla asuntos relacionados con la remuneración mínima vital y otros desafíos laborales.

Seis acuerdos abren nueva etapa de concertación

Además del aumento del sueldo mínimo, los integrantes del CNTPE abordaron otros asuntos relacionados con el empleo. La agenda contempla medidas frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño, así como acciones vinculadas con los cambios que genera la inteligencia artificial en el mercado laboral.

El ministro Juan Sheput planteó que el Consejo Nacional del Trabajo se mantenga en sesión permanente, con el objetivo de continuar trabajando los temas incluidos en la agenda laboral. La propuesta busca mantener activo el espacio de diálogo entre trabajadores, empleadores y Gobierno.

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Se dialogó el aumento de sueldo

Los acuerdos alcanzados durante esta primera sesión también incluyen asuntos relacionados con la prevención de los efectos del Fenómeno El Niño y los cambios derivados del avance de la inteligencia artificial. Estos temas forman parte de la agenda que continuará siendo tratada por el Consejo durante el nuevo periodo.

Con el acuerdo sobre la Remuneración Mínima Vital, el sueldo mínimo tendrá como nuevo objetivo los S/1.300. El incremento forma parte de los seis acuerdos alcanzados por trabajadores, empleadores y Gobierno durante la primera sesión del CNTPE correspondiente al periodo 2026-2031.

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