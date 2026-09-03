Capacitación desde los S/35: SENCICO ofrece cursos para trabajadores, técnicos y público en general

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) anunció una nueva oferta de cursos de formación técnica con precios desde S/35, orientados a trabajadores de la construcción, técnicos, emprendedores y público en general interesado en adquirir nuevas competencias. La iniciativa busca ampliar el acceso a capacitación de calidad y fortalecer la empleabilidad en un sector que demanda cada vez más personal calificado.

Cursos desde los S/35

Los cursos incluyen opciones básicas y avanzadas. Entre los más accesibles figuran el programa de "Vigías", con un costo de S/35, y el curso de "Seguridad y Salud en Trabajos de Construcción", a S/45, ambos enfocados en la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de normas de seguridad.

También se ofrecen capacitaciones en instalaciones eléctricas en edificaciones, metrado de obras, AutoCAD 2D y 3D, Revit MEP y S10, herramientas indispensables para quienes buscan actualizarse en tecnologías aplicadas a la construcción.

Herramientas para potenciar competitividad

La propuesta de SENCICO combina teoría y práctica, con metodologías adaptadas a las necesidades del mercado. Los cursos están diseñados para que los participantes puedan aplicar lo aprendido de manera inmediata en sus actividades laborales, mejorando su productividad y competitividad.

Además, se han incorporado programas de certificación de competencias y diplomados que integran tecnologías modernas, lo que permite a los egresados contar con un respaldo oficial en su perfil profesional. Todos estos u más cursos pueden ser consultados y adquiridos en la web oficial de SENCICO.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destacó que esta oferta responde a la necesidad de democratizar el acceso a la capacitación técnica. Con precios bajos y modalidades flexibles, se busca que más personas puedan acceder a formación especializada sin que el costo sea una barrera.

Usuarios pueden ubicar rápidamente los cursos mencionados a través de los filtros de búsqueda,

Cada vez más mujeres se capacitan

En paralelo, SENCICO informó que durante el presente año se ha logrado capacitar a más de 12.000 mujeres en todo el país, consolidando un avance significativo en la inclusión femenina en un sector tradicionalmente dominado por varones.

En 2025, más de 90.000 personas participaron en programas de capacitación, de las cuales el 27,2% fueron mujeres, y alrededor de 4.200 se inscribieron en cursos técnicos vinculados directamente al rubro de la construcción, lo que confirma que la capacitación técnica es también una herramienta de empoderamiento.

Con precios accesibles y programas diversificados, se busca así que cada vez más peruanos encuentren en la capacitación una vía para mejorar sus oportunidades laborales y contribuir al desarrollo del país.