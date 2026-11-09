Legítima defensa en Perú: penalista advierte debates jurídicos tras aprobación de nueva norma

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Felipe Salas sostuvo que la modificación del Código Penal da apertura a las personas con tenencia legal de armas para defenderse de la criminalidad. No obstante, advirtió que la medida generará cuestionamientos legales que deberán precisarse con su aplicación.

Alcances de la modificación penal y postura del especialista

La reforma aprobada en el marco legal peruano busca brindar un mayor respaldo normativo a aquellos ciudadanos que cuentan con licencia vigente y armamento registrado al momento de reaccionar frente a una amenaza inminente dentro o fuera de sus propiedades.

En esa línea, el especialista Felipe Salas abordó la complejidad de los escenarios de aplicación práctica y anticipó el debate jurídico sobre el impacto real que tendrá la norma en las investigaciones fiscales tras su promulgación.

"Tendrá sus cuestiones en contra y tendrá que irse desarrollando definitivamente. Puede haber una mala utilización pero esperemos que la mayoría de situaciones que se vengan a dar sean a favor de las personas que sí utilizan legítimamente el arma", indicó.

Asimismo, el letrado detalló que, si bien el ajuste normativo faculta el uso de herramientas de protección para salvaguardar la integridad personal y patrimonial, esta facultad de defensa no exime a los involucrados de someterse a las diligencias de ley para determinar la responsabilidad penal del suceso.

Evaluaciones en periodo de flagrancia y análisis de los requisitos legales

Respecto al proceso de verificación de los hechos, Salas explicó que el sistema fiscal y policial cuenta con un plazo legal de flagrancia de hasta 24 horas para recopilar pruebas técnicas inmediatas, tales como el registro de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de las avenidas o inmuebles aledaños.

Estas diligencias preliminares resultan cruciales para reconstruir la secuencia cronológica del evento y constatar fehacientemente si existió una amenaza real o una provocación suficiente antes de que el ciudadano hiciera uso del arma de fuego en su defensa.

En caso de que el análisis de las evidencias demuestre que el usuario del arma incitó el conflicto o actuó sin una justificación proporcional a la agresión, la figura de la legítima defensa quedará totalmente descartada, procediendo las autoridades con la imputación por delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

En ese sentido, la legítima defensa en el Perú continuará sujeta a las interpretaciones y criterios analíticos del Ministerio Público y el Poder Judicial conforme se presenten los primeros casos bajo este nuevo esquema legal.