Tragedia en VMT: docente escolar de religión fallece tras ser atropellada por miniván

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatídico accidente enluta a la comunidad educativa de Villa María del Triunfo. Una docente de religión identificada como María Soledad Guerra Vaca (de aproximadamente 40 años), perteneciente al colegio Juan Guerrero Quimper de José Gálvez, falleció este lunes tras ser atropellada cuando salía de su centro de labores para retornar a su hogar.

El hecho ocurrió en el cruce ubicado en el frontis del Real Plaza de la avenida Pachacútec, a la altura de la curva Nueva Esperanza. De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, una minivan de placa CUC-298, conducida por otra mujer que transitaba por la cuadra 37 de la Av. Pachacútec con dirección a la Av. 26 de Noviembre, embistió a la profesora sin percatarse de su presencia en la vía.

Denuncias vecinales y factores que rodearon el hecho

Tras el accidente, los vecinos de la zona expresaron su profunda indignación y denunciaron que este tipo de siniestros viales son recurrentes debido a la falta de señalización adecuada y al defectuoso estado e inoperatividad de los semáforos instalados en el sector.

Según el relato de una testigo presencial, la víctima mortal habría intentado cruzar la pista tras pasar un vehículo mayor, circunstancia que le habría bloqueado la visibilidad a la conductora de la minivan, impidiéndole advertir que alguien cruzaba en ese momento.

Vehículo mayor habría impedido que minivan advirtiera la presencia de la docente.

Las cámaras de seguridad del sector serán determinantes para que las autoridades competentes puedan esclarecer la dinámica exacta de los hechos. En tanto, familiares se apersonaron al lugar para identificar los restos, los cuales serán trasladados a la Morgue Central de Lima.

Conmoción y dolor en la comunidad educativa

La noticia generó profunda consternación cuando personal del colegio Juan Guerrero Quimper se hizo presente en el lugar de los hechos. Entre lágrimas, una de sus compañeras docentes recordó con dolor que, pocas horas antes, habían estado celebrando el cumpleaños de otra colega.

Asimismo, reveló detalles conmovedores de su vida: Soledad había dedicado al menos 27 años de su vida a la docencia en la institución, recientemente había logrado vencer al cáncer tras una dura batalla, y ahora deja a dos hijos en situación de orfandad.

La pérdida deja un dolor profundo en la familia de la docente, en sus hijos y en la comunidad educativa con la que compartió espacio laboral. Mientras tanto, las diligencias serán relevantes para determinar responsabilidades, tanto de la participante directa en el accidente como de las autoridades por las que los vecinos exigen mayores prevenciones.