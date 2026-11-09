Papa León XIV en Perú: conoce los detalles de su llegada a Lima, sus reuniones y actividades que cumplirá

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para este miércoles 11 de noviembre y tendrá como primeras actividades una visita a Palacio de Gobierno y un encuentro con representantes de distintos sectores. Según monseñor Guillermo Inca, alrededor de 11 mil personas lo esperarían en la Plaza de Armas de Lima.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV durante su llegada a Lima?

Desde la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, ubicada en Jesús María, el monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador general de la visita apostólica, presentó detalles del recorrido y las actividades programadas para recibir al papa. La visita se desarrollará del 11 al 16 de noviembre e incluirá distintas ciudades del país.

El avión que trasladará al santo padre aterrizará a las 5:30 p.m. en la Base aérea del Grupo 8, del Callao. Desde allí, el papa se dirigirá hacia el Centro Histórico de Lima para cumplir con las actividades protocolares previstas en su primera jornada.

Tras ello, llegará a Palacio de Gobierno, donde tendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Asimismo, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional para participar en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Según el programa oficial difundido por la Conferencia Episcopal Peruana, la actividad en el Gran Teatro Nacional forma parte de la agenda institucional del miércoles. Allí, el papa dirigirá un mensaje a los representantes de las distintas instituciones y sectores convocados.

Plaza de Armas recibirá a miles de fieles durante la visita papal

El monseñor Guillermo Inca señaló que alrededor de 11 mil personas acudirían a la Plaza de Armas para recibir al papa León XIV durante su primera jornada en el país. La concentración de fieles forma parte de las actividades previstas por su llegada a la capital.

Asimismo, la PNP estima que entre 14 mil y 15 mil personas asistirían a la Plaza Mayor el miércoles 11 de noviembre. Para organizar el ingreso, los accesos estarán habilitados desde las 11:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m.

El ingreso del pontífice a la Plaza Mayor está previsto entre las 6:00 y las 6:15 p. m., mientras que su salida se calcula para las 7:30 p. m. La Policía Nacional tendrá a su cargo las labores de seguridad y control durante las actividades programadas en el Centro Histórico de Lima.

De esta manera, la llegada del papa León XIV al Perú tendrá como punto de partida Lima, donde cumplirá reuniones oficiales con Keiko Fujimori y representantes institucionales, además de actividades con los fieles.