Papa León XIV recibirá su DNI electrónico 3.0 en Perú: mantiene a Chiclayo como domicilio

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV recibirá personalmente su nuevo DNI electrónico 3.0 durante su próxima visita al Perú, la cual está programada del 11 al 16 de noviembre. El documento fue actualizado en el Vaticano por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de un trámite que se dio en mayo del año pasado.

Reniec coordina la entrega del DNI electrónico 3.0

La entrega del documento se encuentra en coordinación con las autoridades eclesiásticas, debido a las actividades que desarrollará el pontífice durante su visita. En declaración a Agencia Andina, Iván Torres, vocero del Reniec, informó que se planteaba enviarlo hasta su residencia en el Vaticano o dejarlo en el Consulado peruano en Roma.

Sin embargo, el santo padre expresó que prefería recoger personalmente el documento cuando regresara al país. Por ello, la institución trabaja con el arzobispado para organizar el procedimiento y coordinar el momento adecuado.

Asimismo, el vocero explicó que el papa solicitó conservar su domicilio registrado en Chiclayo cuando se realizó la actualización de sus datos personales. La dirección corresponde a la ciudad de Lambayeque donde Robert Francis Prevost desarrolló parte importante de su labor religiosa antes de convertirse en papa.

"Eso dice mucho de su sentido de pertenencia con el Perú", señaló.

El DNI se actualizó el 30 de mayo del 2025, semanas después de que Prevost fuera elegido como sumo pontífice. Para ello, cuatro registradores peruanos viajaron hasta la Santa Sede como parte de la campaña de identificación sin Fronteras.

Primer DNI del papa

Además, el personal del Reniec actualizó sus datos personales y tomó una nueva fotografía para emitir el DNI electrónico 3.0. El papa apareció con su indumentaria eclesiástica en el registro.

Su fotografía anterior era del año 2016, cuando el santo padre obtuvo su primer documento electrónico tras haber recibito su DNI azul. Con la actualización hecha en Roma, el registro peruano incorporó una foto reciente y permitió tramitar la nueva versión de su identificación nacional.

¿Por qué el papa León XIV tiene DNI peruano?

Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, cuando era obispo de Chiclayo. Nacido en Estados Unidos, llegó al Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín y, tras nacionalizarse, hizo los trámites ante el Reniec para obtener su DNI.

Segundo dni

El nuevo DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, una tarjeta de policarbonato y un chip criptográfico que protege los datos personales. El documento fue actualizado en mayo del 2025, durante una visita de registradores peruanos al Vaticano, donde también se tomó una nueva fotografía al pontífice.

Durante su visita al Perú, del 11 al 16 de noviembre, León XIV recibirá personalmente su DNI electrónico, que conservará a Chiclayo como domicilio registrado. El Reniec coordina con las autoridades eclesiásticas la entrega.