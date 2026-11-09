Senamhi emite alerta sobre condiciones meteorológicas ante la llegada del papa León XIV

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, la vocera del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Diana Cadenillas, detalló las acciones de monitoreo climático implementadas ante la llegada del papa León XIV. El pontífice aterrizará este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p.m. en la Base Aérea del Grupo 8 en el Callao para iniciar una visita oficial de cinco días.

Herramienta digital y ciudades comprendidas en la visita pastoral

El Senamhi habilitó formalmente la plataforma tecnológica denominada Observatorio Senamhi, un portal interactivo de acceso libre y gratuito orientado a proporcionar información sobre el comportamiento atmosférico durante las jornadas del viaje apostólico.

Este instrumento de consulta pública permite evaluar las variables meteorológicas tanto de la fecha en curso como el pronóstico extendido para los días posteriores en los distintos puntos geográficos contemplados dentro de la comitiva vaticana.

El monitoreo permanente abarca cinco localidades clave del país: la ciudad de Lima, la provincia de Chiclayo en la región Lambayeque, el distrito de Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca, la ciudad imperial del Cusco y la localidad de Pucallpa en el departamento de Ucayali.

Pronóstico por regiones y detalles del itinerario oficial en el país

En cuanto a las previsiones climáticas específicas, la entidad técnica advirtió que la ciudad de Chiclayo mantiene vigentes avisos meteorológicos por incremento severo de la temperatura diurna, sumados a alertas por lluvias de moderada intensidad registradas en diversos sectores de la costa y la sierra peruana.

Por su parte, la coordinación general de la visita apostólica a cargo de la Conferencia Episcopal Peruana, encabezada por monseñor Guillermo Inca Pereda, confirmó que las primeras actividades institucionales de León XIV incluirán recorridos hacia el Palacio de Gobierno y un encuentro masivo en la Plaza de Armas de Lima.

Frente a la eventual concentración de más de 11 mil asistentes en los primeros actos públicos, la vocería del organismo científico recomendó a los ciudadanos revisar constantemente las actualizaciones emitidas en los canales oficiales para adoptar medidas preventivas según la región.

En ese sentido, el Senamhi mantendrá la vigilancia y el monitoreo permanente de las variables atmosféricas en cada una de las regiones que albergarán las actividades oficiales de la comitiva vaticana, asegurando la actualización continua del Observatorio Senamhi para que la ciudadanía, las autoridades locales y los equipos de logística puedan tomar las previsiones sanitarias y de seguridad necesarias ante cualquier cambio repentino en el clima durante la estadía del pontífice.