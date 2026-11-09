Llegada de León XIV al Perú será un "evento histórico" enfocado en la identidad del país, señala teólogo

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De cara a la esperada y cada vez más cercana llegada del papa León XIV al Perú, el teólogo Juan Miguel Espinoza calibró la magnitud de la visita y la definió como un hito trascendental para la sociedad.

En diálogo con Exitosa, el especialista señaló que el pontífice estructurará su discurso en sintonía con los mensajes emitidos recientemente en Uruguay y Argentina.

"Creo que es un evento histórico sin duda, en el cual León XIV va a traer un mensaje. Creo que en sintonía con lo que ha hecho en Uruguay y Argentina, va a partir por recordarnos cuál es la identidad del país en el que vivimos: los valores compartidos como la hospitalidad, la solidaridad, la lucha por la justicia", sostuvo el analista.

Polarización política y un estilo firme

Otro de los puntos neurálgicos que abordará el Santo Padre será el complejo escenario de división que atraviesa la nación. Según Espinoza, el Papa abordará las tensiones sociales y políticas bajo una premisa clara: no hay paz ni unidad sin justicia y disposición al diálogo.

No obstante, el especialista descartó que el pontífice adopte una postura hostil o de confrontación directa con las autoridades locales, como se especulaba en el marco de la coyuntura y la emergencia climática, recordando lo exhibido recientemente frente al presidente Javier Milei en Buenos Aires.

"Creo que el estilo del papa León XIV es uno que evita la confrontación abierta porque siente que ahí nos estancamos. Yo no creo que vaya a ir con el espíritu de un jalón de orejas muy directo o agresivo", explicó,

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el teólogo Juan Miguel Espinoza, calificó como un "evento histórico" la visita del papa León XIV al Perú en la que afirmó que el pontífice traerá un mensaje en el que enfatizará cuál es la identidad y los valores del... pic.twitter.com/s32iZ1kTtD — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2026

La ética y el combate frontal contra la corrupción

Finalmente, el teólogo consideró ineludible que el discurso papal toque una de las heridas abiertas más sensibles de la política peruana: la corrupción y la falta de probidad en el Estado, siguiendo la línea marcada por su antecesor, el papa Francisco, quien en su momento cuestionó abiertamente la situación judicial de los exmandatarios del país.

"Yo creo que ahí sí va a apuntar con mucha firmeza en el sentido de la ética e integridad en el servicio público", remarcó Espinoza.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el teólogo Juan Miguel Espinoza, intuyó que el papa León XIV apuntará en su mensaje en Perú a la corrupción abordando sobre la ética y la integridad en el servicio público con "firmeza" porque conoce a las autoridades... pic.twitter.com/K8wEXRwMx8 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2026

En definitiva, la visita apostólica de León XIV al Perú se perfila no solo como un encuentro de fe y cercanía con los fieles, sino también como un llamado moral de profunda relevancia institucional.

A través de un enfoque que prioriza la identidad nacional, el entendimiento mutuo y la exigencia ética, el mensaje del pontífice se perfila así como uno que buscará interpelar tanto a la ciudadanía como a la clase política en un momento clave para la estabilidad y el futuro del país.