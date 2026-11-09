Senamhi advierte lluvias y lloviznas en Lima Metropolitana y la costa centro y sur para esta semana: conoce los distritos bajo alerta

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lloviznas y lluvias ligeras en algunos distritos de Lima Metropolitana, así como en la costa central y sur para esta semana. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, las precipitaciones se registrarán desde hoy, lunes 9, al viernes 13 de noviembre. En ese sentido, los especialistas del Senamhi indicaron que estas condiciones están asociadas al incremento de la humedad y las lluvias que se presentan en la sierra central y sur.

Según el nuevo pronóstico, para Lima Metropolitana se prevé lloviznas de ligera intensidad en horas de la noche y madrugada, principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Chorrillos.

Asimismo, en los distritos del este (Ate, La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho) se presentarán lluvias ligeras por la tarde y al inicio de la noche, debido al traslado de la humedad desde las zonas alto andinas.

Del mismo modo, para la costa de Ica se esperan acumulados de lluvia entre 0.1 y 1.0 milímetros y valores máximos de 2.0 milímetros. En la costa de Arequipa, se calculan registros entre 0.1 a 1.0 milímetros por día; mientras que, en Lima se prevén valores de entre 0.1 a 2.0 milímetros por día.

📣 #NotaDePrensa| #MINAM #SENAMHI Desde el 9 al 13 de noviembre, la costa central y sur del Perú presentarán lloviznas y lluvias ligeras. En Lima Metropolitana, los distritos de la zona sur registrarán lloviznas ligeras en la noche y madrugada. 👉 https://t.co/os7Iy50z8s https://t.co/YM6PkApAmk November 9, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la ciudadanía implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; así como, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.