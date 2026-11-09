ANITRA confirma marcha de transportistas este martes 10: advierten paralización indefinida si no son atendidos

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) confirmó una marcha pacífica para este martes 10 de noviembre en Lima. Los conductores se concentrarán en la plaza de Acho, desde donde partirán hacia el Congreso para exigir medidas frente a la criminalidad que afecta al sector.

ANITRA confirma marcha de transportistas desde la plaza de Acho

En dialogo con Exitiosa, Martín Valeriano, presidente de ANITRA anunció que los trabajadores del volante participarán en esta jornada de protesta. La concentración está prevista para las 7 de la mañana en los alrededores de la plaza de Acho, ubicada en el distrito del Rímac.

Asimismo, precisó que la convocatoria está dirigida a los conductores y no a las empresas de transporte. Asimismo, explicó que la movilización busca expresar el rechazo del sector ante la falta de respuestas del Gobierno frente a las amenazas, extorsiones y asesinatos que afectan a los trabajadores.

"En defensa a la vida vamos a salir a hacer una marcha pacífica en dirección hacia el Congreso", señaló.

El recorrido tendrá como destino el Congreso de la República, donde los transportistas buscarán exponer sus demandas ante los representantes del Poder Legislativo. La protesta se desarrollará en medio de los reclamos del sector por los ataques criminales contra conductores y trabajadores del transporte público.

ANITRA advierte paralización indefinida si el Congreso no atiende sus demandas

Durante la comunicación, Martín Valeriano también señaló que la marcha busca conseguir que el Congreso atienda a los representantes del sector y escuche sus pedidos frente a la criminalidad. El dirigente indicó que los transportistas esperan obtener respuestas de las autoridades durante esta jornada.

Además, advirtió que, si no son atendidos, realizarán una paralización indefinida. Esta medida fue planteada como una siguiente acción de protesta ante la falta de soluciones a los problemas de inseguridad que afectan a los trabajadores del transporte.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En comunicación con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) anunció que mañana martes, 10 de noviembre, diversos transportistas a las 7:00 a.m. se concentrarán en la plaza de Acho por la... pic.twitter.com/34ryUV7PrE — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2026

La advertencia coloca la atención sobre la respuesta que pueda recibir el gremio durante su visita al Parlamento. Los conductores acudirán a la movilización para exigir medidas frente a las extorsiones y los ataques criminales que ponen en riesgo sus vidas mientras cumplen sus labores.

La jornada comenzará a las 7 de la mañana en la plaza de Acho y continuará en dirección al Congreso. ANITRA espera que sus representantes sean recibidos y que sus demandas sean atendidas; de lo contrario, el gremio anunció que recurrirá a una paralización indefinida del transporte.