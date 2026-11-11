Instituciones y entidades del Estado saludan llegada del papa León XIV al Perú

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasada las 5:00 p. m. de este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV volvió a pisar suelo peruano, tras su exitosa visita apostólica a Uruguay y Argentina. A partir de hoy, hasta el lunes 16, el santo padre recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, lugares donde cumplirá una serie de actividades oficiales programadas.

Tal como era de esperarse, diversas instituciones y entidades del Estado saludaron la llegada del santo padre a nuestro país, acompañando así a los millones de fieles que se congregaran desde tempranas horas del día en las diversas calles y avenidas por donde transitará el sumo pontífice con destino a Palacio de Gobierno.

¡Bienvenido al Perú, papa León XIV!

A través de sus redes sociales, el Congreso de la República saludó el retorno al Perú de Robert Prevost con una sentida dedicatoria. "¡Bienvenido, papa León XIV! Su visita es motivo de alegría y esperanza para nuestro país. Que su mensaje nos inspire a fortalecer el diálogo y trabajar juntos por una patria más unida y en paz", se lee en mensaje.

¡Bienvenido, papa León XIV! 🇵🇪🕊️ Su visita es motivo de alegría y esperanza para nuestro país. Que su mensaje nos inspire a fortalecer el diálogo y trabajar juntos por una patria más unida y en paz. https://t.co/p1ixBJRELk — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 11, 2026

El Ministerio Público hizo lo propio de la siguiente manera: "Recibimos su visita con respeto, esperanza y el compromiso de contribuir a que esta jornada se desarrolle de manera segura y ordenada".

El Ministerio Público le da la bienvenida al papa León XIV 🇵🇪 Recibimos su visita con respeto, esperanza y el compromiso de contribuir a que esta jornada se desarrolle de manera segura y ordenada. #MinisterioPúblico #Fiscalía #PapaLeónXIV #Perú https://t.co/t4FoGwGW2O November 11, 2026

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez compartió el preciso momento del aterrizaje del avión que trajo al santo padre desde Buenos Aires, Argentina.

¡El Perú te recibe con los brazos abiertos, papa León XIV! 🇵🇪✨ Desde el aeropuerto #JorgeChávez fuimos testigos de una llegada histórica: la de un papa que tiene una conexión especial con nuestro país y que, hoy, vuelve a esta tierra como líder de la Iglesia católica. ⛪️ ¡Gracias @pontifex_es! Tu llegada marca un momento que quedará en la memoria de todos los peruanos y las peruanas. ❤️ @Aerolineas_AR @CORPACOFICIAL Lee también Papa León XIV regresa al Perú: conoce las primeras actividades oficiales que tendrá el santo padre en Lima, hoy, 11 de noviembre November 12, 2026

Santo padre llegó a Palacio de Gobierno para reunión con la presidenta Keiko Fujimori

Tras recorrer las principales avenidas del Callao y Lima Metropolitana, el papa León XIV llegó a la Plaza Mayor, donde recibió una nueva ovación, y donde al promediar las 6:30 p. m., la presidenta Keiko Fujimori Higuchi lo recepcionó en Palacio de Gobierno para la reunión que sostendrán esta noche.

De momento se desconoce si la mandataria y el sumo pontífice brindarán declaraciones, teniendo en cuenta que la jefa de Estado no asistirá a la misa de este lunes 16 de noviembre en Las Palmas, debido al viaje oficial que realizará a China y Japón del domingo 15 al sábado 21.

Luego de la actividad, el santo padre tendrá un nuevo encuentro, esta vez con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aproximadamente a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, San Borja.

La llegada del papa León XIV sigue generando una enorme expectativa y emoción por todos los peruanos, así como las principales instituciones y entidades del Estado