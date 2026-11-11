Universitario y Alianza Lima saludaron al papa León XIV: ¿Qué dijeron los clubes tras su llegada al Perú?

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada del papa León XIV al Perú también generó reacciones en el fútbol nacional. Alianza Lima y Universitario de Deportes utilizaron sus redes sociales para darle la bienvenida al pontífice, con mensajes que destacaron la fe, la esperanza, la paz y la unión entre los peruanos.

Los clubes saludaron al papa León XIV

El conjunto crema fue uno de los clubes que compartió un pronunciamiento por la visita del líder de la Iglesia católica. A través de sus plataformas digitales, Universitario expresó su bienvenida al pontífice y acompañó su publicación con las banderas del Perú y símbolos de celebración.

La institución merengue también hizo referencia a los valores que espera acompañen esta visita. En su mensaje, señaló que la presencia del papa representa una oportunidad para renovar la fe y fortalecer la esperanza entre los ciudadanos. "Que su visita sea una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre todos los peruanos", publicó,

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗨, 𝗟𝗘𝗢𝗡 𝗫𝗜𝗩 🙌🇵🇪 El Club Universitario de Deportes le da la bienvenida al Perú al papa León XIV. Que su visita sea una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre todos los peruanos. https://t.co/6XgenLOnIW — Universitario (@Universitario) November 11, 2026

Por su parte, Alianza Lima también publicó un saludo dirigido al papa León XIV. El equipo blanquiazul utilizó sus cuentas oficiales para recibirlo con un mensaje de bienvenida y destacar la importancia de su llegada al territorio peruano.

"¡Bienvenido a casa, Santo Padre!", posteó.

El club victoriano agregó que la visita del sumo pontífice llena de alegría y esperanza al país. Asimismo, hizo referencia a la fe que acompaña su historia institucional y expresó sus deseos de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos.

¡Bienvenido a casa, Santo Padre! 🙏🏾🇵🇪 Desde el Club Alianza Lima, damos una cálida bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, en una visita que llena de alegría y esperanza a nuestro país. Que la fe que nos une y acompaña nuestra historia sea también símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos.👏🏾💙 Lee también Expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y Balcázar esperan al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional November 11, 2026

Así, los dos tradicionales clubes del fútbol peruano se sumaron a los mensajes de bienvenida al papa León XIV durante su primera jornada en el país. Sus publicaciones fueron difundidas mediante sus respectivas plataformas digitales, donde compartieron sus saludos institucionales.

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