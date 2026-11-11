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Universitario y Alianza Lima saludaron al papa León XIV: ¿Qué dijeron los clubes tras su llegada al Perú?

Los clubes históricos publicaron mensajes de bienvenida al papa León XIV tras su llegada al Perú. El pontífice inició una visita de seis días que incluye actividades oficiales en Lima y otras ciudades del país.

Clubes históricos saludaron la llegada del papa.
Clubes históricos saludaron la llegada del papa. (Composición Exitosa)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/11/2026

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La llegada del papa León XIV al Perú también generó reacciones en el fútbol nacional. Alianza Lima y Universitario de Deportes utilizaron sus redes sociales para darle la bienvenida al pontífice, con mensajes que destacaron la fe, la esperanza, la paz y la unión entre los peruanos.

Los clubes saludaron al papa León XIV

El conjunto crema fue uno de los clubes que compartió un pronunciamiento por la visita del líder de la Iglesia católica. A través de sus plataformas digitales, Universitario expresó su bienvenida al pontífice y acompañó su publicación con las banderas del Perú y símbolos de celebración.

La institución merengue también hizo referencia a los valores que espera acompañen esta visita. En su mensaje, señaló que la presencia del papa representa una oportunidad para renovar la fe y fortalecer la esperanza entre los ciudadanos.

"Que su visita sea una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre todos los peruanos", publicó,

Por su parte, Alianza Lima también publicó un saludo dirigido al papa León XIV. El equipo blanquiazul utilizó sus cuentas oficiales para recibirlo con un mensaje de bienvenida y destacar la importancia de su llegada al territorio peruano.

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"¡Bienvenido a casa, Santo Padre!", posteó.

El club victoriano agregó que la visita del sumo pontífice llena de alegría y esperanza al país. Asimismo, hizo referencia a la fe que acompaña su historia institucional y expresó sus deseos de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos.

Así, los dos tradicionales clubes del fútbol peruano se sumaron a los mensajes de bienvenida al papa León XIV durante su primera jornada en el país. Sus publicaciones fueron difundidas mediante sus respectivas plataformas digitales, donde compartieron sus saludos institucionales.

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