Larissa Riquelme rompe en llanto tras perder acceso a sus ahorros de nueve años por crisis de Ueno Bank

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo paraguaya Larissa Riquelme atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida económica tras perder el acceso a gran parte de sus ahorros depositados en Ueno Bank. La recordada 'Novia del Mundial' no pudo contener las lágrimas al revelar que su principal inversión está comprometida por la crisis financiera de la entidad.

Larissa Riquelme llora por su dinero

Durante una entrevista con A24, la comunicadora explicó que había confiado en este banco gran parte del dinero que consiguió reunir durante nueve años de trabajo. Por ello, la situación representa un duro golpe para sus finanzas personales, especialmente porque, aunque cuenta con otros ahorros, allí mantenía su mayor inversión económica.

"Nueve años de mi sacrificio están dentro de ese banco, ay... perdón. Son muchas cosas que estamos viviendo en el país, y estamos tratando de salir adelante", expresó con la voz entrecortada en sus redes sociales.

La preocupación de Larissa también está relacionada con la incertidumbre que atraviesa Paraguay tras la intervención de la entidad financiera. La modelo señaló que forma parte de los millones de ciudadanos perjudicados por esta situación y expresó su angustia al no poder visualizar ni disponer de sus recursos.

Además, la paraguaya no solo enfrenta dificultades económicas, sino también laborales. El cierre repentino de los medios de comunicación del grupo VMedia, que dejó de operar en medio de la crisis vinculada a Ueno Bank, también afectó sus actividades profesionales y aumentó la incertidumbre sobre su futuro.

Larissa apoya a ciudadanos a través de redes

Pese a este complicado panorama, Larissa decidió buscar alternativas para salir adelante y anunció que utilizará sus redes sociales como una plataforma de apoyo. A través de ellas, difundirá emprendimientos, servicios y ofertas laborales con el propósito de ayudar a otras familias que también atraviesan dificultades.

"Imagínate lo que fue el día martes que la app no funcione y que no veas tu plata, toda tu inversión. Es triste ver cómo nos han robado, como han manipulado nuestro dinero", dijo.

Asimismo, adelantó que retomará progresivamente sus compromisos comerciales con las marcas que trabajan con ella. De esta manera, la modelo busca mantenerse activa profesionalmente mientras espera recuperar el acceso a sus recursos económicos.

Cabe recordar que el Banco Central del Paraguay inició el proceso de resolución de Ueno Bank luego de detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido. La medida provocó el cierre de cuentas de millones de clientes, entre ellos Larissa Riquelme.