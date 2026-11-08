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Medida de precaución

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio San Marcos por incumplir medidas de seguridad durante concierto

La clausura del Estadio San Marcos se ejecutó tras detectar incumplimientos de seguridad durante el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. La casa de estudios deberá subsanar las observaciones para permitir nuevos espectáculos.

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/11/2026

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la clausura temporal del Estadio San Marcos luego de detectar incumplimientos en las disposiciones municipales tras su último concierto. Esta medida alcanza a eventos deportivos como los que no los son, mientras la casa de estudios deberá corregir las observaciones para reabrir el recinto.

¿Por qué clausuraron el Estadio San Marcos?

El cierre fue ejecutado por la Gerencia de Fiscalización y Control mediante el Acta n.° 0002336. Dicha intervención se produjo un día después del espectáculo Lima Latín Dúo, que reunió a Juan Luis Guerra y Carlos Vives.

La entidad señaló que las observaciones están vinculadas con las medidas de organización y seguridad del evento, especialmente con el control de accesos y salidas. Estas disposiciones habían sido comunicadas con anterioridad a las autoridades universitarias para evitas aglomeraciones y  problemas en los alrededores del estadio.

Según comunicó la MML, recordó que había advertido a la universidad sobre la necesidad de reforzar la organización y seguridad, especialmente en el ingreso y salida del público. La fiscalización municipal indicó que las observaciones encontradas fueron razón de la medida temporal.

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Comunicado municipal

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Asimismo, explicó que dicha decisión busca proteger la tranquilidad de los vecinos y mantener el orden durante los espectáculos realizados en la capital. Ante ello, la entidad edil comunicó lo siguiente:

"La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos", señaló.

Las autoridades exhortaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a subsanar las observaciones para que pueda levantarse la clausura en el más breve plazo. La reapertura permitirá retomar la realización de espectáculos con las condiciones adecuadas de seguridad.

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¿Qué pasará con los próximos conciertos en el Estadio San Marcos?

La clausura se produjo mientras el recinto universitario mantiene conciertos programados para noviembre. Entre ellos figuran The Strokes para el 20 de noviembre, y Agua Marina, el día 28. Ambos espectáculos se presentarán en el Estadio San Marcos.

Recinto deportivo fue clausurado.

La MML expresó que continuará coordinando con empresarios, promotores y artistas para facilitar la realización de los eventos nacionales e internacionales. Asimismo, señaló que dichas actividades contribuyen al desarrollo económico, turístico y cultural de la capital, mientras cumplan las medidas de seguridad.

Ante ello, la UNMSM deberá subsanar las observaciones municipales para recuperar el funcionamiento del estadio. La clausura temporal va desde conciertos, eventos deportivos y otras actividades, por lo que su reapertura dependerá del cumplimiento de las disposiciones de fiscalización.

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