Papa León XIV recuerda a Francisco y lanza mensaje sobre los límites del poder ante Milei y autoridades de Argentina

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV protagonizó su primer gran encuentro institucional en el Palacio Libertad, reuniendo a ministros, legisladores, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.

Previo al discurso del pontífice, el presidente de la Nación, Javier Milei, abrió la ceremonia con unas palabras de bienvenida en las que remarcó que la presencia del líder católico "trasciende diferencias" y convoca a la unidad de los argentinos. En un pasaje que generó aplausos en el auditorio, el mandatario evocó a su antecesor, Franciso, al definirlo como "el argentino más importante de la historia".

Democracia, convivencia y el recuerdo de Francisco

Tomando la palabra ante las más altas autoridades del país, el obispo de Roma inició su alocución rindiendo homenaje al papa Francisco, recordando los doce años en que la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino y señalando que su llegada actual representa un reencuentro con esa rica memoria histórica, subrayando la necesidad de custodiar el sistema democrático mediante el diálogo y el respeto.

"Recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia. Acercarme a la tierra en la que él creció es también acercarme a una historia mucho más amplia", expresó.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV recordó a Francisco en su primer discurso en la Argentina y destacó el significado especial de visitar el país donde nació y creció su antecesor. El pontífice sostuvo que su llegada representa un recorrido inverso al que hizo... pic.twitter.com/KLQuEva5xV — Exitosa Noticias (@exitosape) November 8, 2026

Una mirada a los desafíos del país

Abordando las problemáticas cotidianas de la sociedad, el Papa advirtió sobre las dificultades económicas que afectan a los sectores más vulnerables y a las familias, destacando el rol fundamental del empleo formal y sentenciando que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" .

Asimismo, el Sumo Pontífice puso el foco en las nuevas generaciones al señalar que una nación debe replantearse sus políticas cuando los jóvenes se ven obligados a emigrar para cumplir sus metas.

"Argentina posee muchos recursos humanos. Hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes. De las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños".

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV lanzó una fuerte reflexión sobre el rol del mercado y la economía frente a las necesidades y la dignidad de las personas durante su primer discurso oficial ante la población de Argentina.



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Para ello, exigió robustecer la educación, la formación técnica y las universidades. Hacia el cierre de su mensaje, abordó temas sensibles como la defensa de la vida desde la gestación, la atención a los enfermos y personas con discapacidad, y alertó sobre la urgencia de dotar de una sólida conciencia ética a los rápidos avances tecnológicos, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.

"Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la inteligencia artificial. [...]. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos".

Con un discurso de fuerte contenido social, ético e institucional, el papa León XIV dejó inaugurada su agenda de disertaciones en Buenos Aires, dejando un mensaje claro sobre la concordia, el trabajo y el futuro de las instituciones en el país.