Facultades legislativas: Diputado del Partido del Buen Gobierno pide priorizar atención a la delincuencia y el Fenómeno El Niño

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado de la bancada del Partido del Buen Gobierno, Edwin Espinoza Huillca, solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que se priorice la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención para mitigar la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

En ese sentido, planteó al titular del PCM, la reformulación del pedido de facultades legislativas que fue enviada al Congreso, teniendo como principales ejes los temas mencionados, al ser considerados como "impostergables" por los efectos que traen contra a la "vida, integridad y futuro" de millones de peruanos.

Otras materias podrían ser vistas como proyectos de ley

De acuerdo con la Carta N.º 002-2026-2027/EEH-CD-CR que fuera presentada este martes 01 de septiembre, el diputado elegido por la región Cusco considera que su iniciativa puede coadyuvar a que se garantice un "trámite célere y de alto consenso parlamentario".

Asimismo, plantea que los otros pedidos presentados por el Poder Ejecutivo (materias de naturaleza administrativa, económica, laboral o sectorial) como la desvinculación laboral voluntaria, la apertura de cuentas bancarias para menores de 12 años, o diversas reformas ambientales y laborales, carecen del apremio de la coyuntura y no guardan relación directa con las crisis señaladas.

"Resulta técnica y políticamente conveniente diferirlas para un posterior pedido de delegación o canalizarlas mediante proyectos de ley específicos impulsados por el Ejecutivo o las bancadas parlamentarias. Esta propuesta no representa una negativa a la delegación de facultades, sino una salida estratégica y rápida para la crisis que atravesamos para evitar la dispersión del esfuerzo legislativo en agendas heterogéneas que demandan un debate ordinario y pausado", puntualiza el texto.

Carta del diputado Edwin Espinoza.

Ejecutivo exige pronta aprobación del pedido de facultades

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, pidió a la ciudadanía confiar en las acciones del Ejecutivo y exhortó al Congreso de la República a acelerar la aprobación del pedido de facultades legislativas presentadas el pasado 28 de agosto.

En entrevista brindada este martes 01 de septiembre al programa "Hablemos Claro", el representante del Gabinete aseveró que de aprobarse la propuesta del Gobierno, podrán tener todos los mecanismos legales para hacerle frente al principal flagelo que ataca a diario a la población: la inseguridad ciudadana.

"Estoy de acuerdo con la indignación que presentas al mostrar los hechos de Trujillo y también con la desazón de la ciudadanía. Sin embargo, pido confianza, pedimos al Parlamento que acelere el proceso y que se entreguen las facultades delegadas para lograr los instrumentos necesarios para actuar", declaró.

Sobre dicho trámite, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó declararse en sesión permanente hasta la aprobación del pedido de facultades legislativas.