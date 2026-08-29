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Policía Nacional del Perú captura a alias 'R15', presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile

La Policía Nacional del Perú (PNP), mediante un trabajo de cooperación internacional, capturó en San Martín de Porres a alias 'R15', presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile.

Policía de Perú captura a alias R15.
Policía de Perú captura a alias R15. (PNP / X)

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2026

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Golpe a la criminalidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que capturó en el distrito de San Martín de Porres (SMP) a alias 'R15', un presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile, tras un operativo coordinado con el FBI y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile.

Cayó alias 'R15': PNP logró su captura en SMP

La Policía del Perú, a través de su cuenta oficial de X, dio a conocer a la ciudadanía de una importante captura realizada en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo al reporte, un ciudadano de 48 años, identificado con las iniciales I. A. C. M. y conocido con el alias de "R15" fue detenido tras ser sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua' en Chile.

La PNP precisó que el operativo fue posible gracias a un trabajo de cooperación internacional con el FBI y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile. Alias 'R15' era buscado por las autoridades del país vecino debido a una orden de detención vigente relacionada con los presuntos delitos de secuestros y extorsión. 

Asimismo, se informa que su captura en Lima representa un nuevo resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad de Perú, Chile y organismos internacionales para combatir a organizaciones criminales que operan en distintos países.

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Capturan a alias 'R15': ¿De qué delitos es investigado?

La Policía de Perú detalló que el detenido, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades chilenas, estaría siendo investigado por una presunta participación en un caso de secuestro ocurrido en mayo del 2026. Según las pesquisas, el hombre de 48 años de edad estaría relacionado con la privación de la libertad de una persona y con actividades de extorsión.

Además, se señala que el detenido habría administrado un inmueble para usarlo como lugar de cautiverio y donde habría impartido instrucciones a otros presuntos integrantes del grupo criminal del Tren de Aragua.

La intervención ejecutada en San Martín de Porres demuestra la importancia de las labores de inteligencia policial y del intercambio de información entre instituciones de seguridad para la lucha contra la criminalidad e inseguridad ciudadana.

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Portal para denunciar actividades ilícitas

Tras su captura, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan los procedimientos establecidos para determinar su situación legal y su eventual entrega a la justicia chilena.

Finalmente, la Policía Nacional del Perú recordó a la ciudadanía que pueden comunicarse al 1818 o ingresar a la plataforma virtual (https://denuncias.mininter.gob.pe/registro) del Ministerio del Interior (Mininter) en donde pueden realizar, de manera anónima, denuncias de actividades ilícitas.

De esa forma, la PNP informó que logró la captura en San Martín de Porres, la captura de alias 'R15', presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile, gracias a un operativo coordinado con autoridades chilenas y el FBI.

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