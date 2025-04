Juan Luis Cipriani no está haciendo caso a lo que el Papa Francisco en vida le ordenó, afirma Paola Ugaz

En diálogo con Exitosa, la periodista Paola Ugaz indicó que Juan Luis Cipriani forma parte de "la gente que no está haciendo caso" a lo que el Papa Francisco determinó en vida, ello luego de que el cardenal asistió al velatorio del pontífice, pese a que lo sancionó por una grave denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la escritora peruana recordó que a Cipriani se le ordenó marcharse de territorio peruano para mantenerlo lejos de quien fue su víctima.

En esa línea, acotó que el cardenal estaría desobedeciendo a la sanción del Papa Francisco al acudir al velatorio del Sumo Pontífice en el Vaticano.

"Juan Luis Cripriani tiene un precepto penal, que es un castigo en el cual lo primero que le pidieron es exiliarse del Perú para alejarse la víctima, que fue comprobada su denuncia en el año 2018 [...] Pero forma parte ahorita de la gente 'que no está haciendo caso a lo que en vida Francisco se los señaló", expresó.

Agregado a ello, la periodista indicó que otra de las personas que estaría faltando a las disposiciones del religioso argentino sería el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu.

"Juan Luis Cipriani (desobedece) yendo a las reuniones preparatorias, no va a entrar al cónclave porque tiene más de 80 años; pero también está pasando lo mismo con el cardenal Angelo Becciu, un cardenal que era el tercero en el poder, que realizó muchísimas compras [...] en vida el Papa Francisco lo saca de su cargo, tiene un proceso, está en la cárcel, pero no firma el papelito. Entonces, Becciu dice 'yo tengo derecho a votar, yo tengo derecho a que me voten como Papa'", detalló.