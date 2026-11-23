23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno impulsará la capacitación y el refuerzo del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ante el déficit de agentes que enfrentan los establecimientos penitenciarios del país. Asimismo, reafirmó su compromiso de construir dos nuevas cárceles como parte de las medidas para fortalecer el sistema penitenciario.

Presidenta anuncia capacitación y refuerzo del personal del INPE

El pronunciamiento de la mandataria se realizó durante su participación en Pucusana, donde lideró la recepción de maquinaria pesada donada por Japón al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), destinada a reforzar los trabajos de limpieza y descolmatación de puntos críticos frente al fenómeno El Niño.

Al concluir la actividad, la presidenta fue consultada sobre la situación del INPE, especialmente por la falta de personal en los penales y la paralización de las actividades de capacitación en la escuela encargada de la formación de los agentes durante los últimos dos años.

También, la gobernante sostuvo que es necesario mejorar la preparación del personal y abrir nuevas plazas para incrementar el número de agentes que cumplen funciones en los establecimientos carcelarios.

"Se van a construir dos cárceles y, sabiendo que a todo el personal del INPE hay que capacitarlos y reforzarlos, es por eso que en varios de los penales se ha puesto un refuerzo adicional con la participación de las Fuerzas Armadas. Estos retenes perimetrales están dando muy buenos resultados", manifestó.

Incluso, reconoció que existen reclamos por parte de los trabajadores del INPE debido a la implementación de estos controles de seguridad. Sin embargo, defendió su aplicación y aseguró que todos los funcionarios deben cumplir con los retenes perimetrales establecidos en las cárceles.

Gobierno anuncia más capacitación para agentes del INPE

Por otro lado, Keiko Fujimori insistió en que se debe fortalecer la formación de los trabajadores penitenciarios y ampliar las plazas disponibles para atender el déficit de agentes que existe en los establecimientos carcelarios.

"Tenemos que capacitar mejor y abrir las plazas para que haya más personal", enfatizó.

De esta manera, la mandataria reiteró que su gestión contempla planes de acción para el sistema penitenciario que constan de incrementar la cantidad de cárceles y reforzar los recursos humanos a través de capacitación y contratación de más agentes.

Finalmente, las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en los penales por medio del anuncio de capacitación y refuerzo del personal del INPE ante la falta de personal para atender las necesidades.