Keiko Fujimori anunció que currícula escolar no incluirá la ideología de género

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori lideró el acto de presentación del nuevo Plan Nacional de Educación, evento en el que hizo un balance sobre el estado actual del aprendizaje en el país.

Durante su intervención, la jefa de Estado calificó de alarmantes los últimos resultados de las evaluaciones PISA, enfatizando la urgencia de atender los vacíos prioritarios que registran los estudiantes en áreas clave como matemáticas y comprensión lectora.

Como parte de las medidas planteadas dentro de esta reestructuración, la mandataria confirmó un giro en la orientación pedagógica y anunció formalmente que el nuevo diseño curricular no incluirá contenidos asociados a la ideología de género.

"La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, tiene que tener datos, estadísticas, información real", dijo Fujimori.

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