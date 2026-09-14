Ministro José Antonio Chang anuncia mejoras en infraestructura pedagógica con Plan Nacional de Educación 2026-2031

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se implementarán mejoras en la infraestructura de los institutos pedagógicos, con el objetivo de fortalecer la formación de los futuros docentes y elevar la calidad educativa en el país.

Entre las medidas contempladas, Chang mencionó la construcción de nuevos locales educativos y el mantenimiento preventivo de infraestructuras que no reciben atención desde hace casi 10 años. Estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar las condiciones en las que se preparan los nuevos maestros.

Formación de futuros docentes

Chang señaló que se debe fortalecer la formación de los maestros desde los institutos de educación superior, al considerar que una mejor preparación docente permitirá mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

"Otros de los problemas son los institutos de educació superior, porque el origen de la formación de nuestros maestros es la parte donde debemos incidir. Buenos maestros lograrán buenos estudiantes y estos maestros deben tener una buena formación, muchos de ellos de los institutos pedagógicos", señaló.

Construcción de 2 mil colegios

El ministro advirtió que existe un déficit de S/170 mil millones en infraestructura educativa y anunció la construcción de 2 mil nuevos colegios con estructuras modulares y eficientes.

"A nivel de insfraestructura estamos en crisis, hay un déficit de S/170 mil millones para poner nuestras instituciones educativas en infraestructuras adecuadas. Para reducir la brecha pondremos en construcción 2 mil nuevos colegios con infraestructura adecuada, de rápida construcción modular y con mucha eficiencia en el uso de los recursos", refirió.

Mantenimiento de 3 mil colegios

Chang informó que se ejecutará el mantenimiento correctivo de 3 mil instituciones educativas y se retomará el mantenimiento preventivo, suspendido desde 2016.

"El mantenimiento correctivo de 3 mil instituciones educativas y retomar el mantenimiento preventivo que se abandonó en la década del 2016 a la fecha. Las instituciones educativas reciben un magro presupuesto de mantenimiento y por eso es que hoy en dia tenemos instituciones totalmente deterioradas", añadió.

Durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, José Antonio Chang anunció mejoras en infraestructura educativa para fortalecer la formación docente y elevar la calidad de la educación en el país.