Papa León XIV cumple 71 años: Conferencia Episcopal saluda al Sumo Pontífice por su cumpleaños

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV cumple este lunes 14 de septiembre 71 años y la fecha no pasó desapercibida para la Iglesia católica peruana. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su saludo al Santo Padre y le hizo llegar el cariño, la cercanía y las oraciones de los fieles del país, en un mensaje que también pone la mirada en su esperada próxima visita al territorio nacional.

A través de sus canales oficiales, la CEP enviar un afectuoso saludo al pontífice y acompañarlo espiritualmente en esta fecha especial. La institución religiosa destacó la vida de León XIV y agradeció a Dios por su labor al frente de la Iglesia católica como sucesor de Pedro.

CEP prepara homenaje especial por cumpleaños

Como parte de la celebración, la Conferencia Episcopal Peruana elaboró y difundió un video especial dedicado al cumpleaños del Santo Padre. El material forma parte del homenaje preparado desde el país y busca transmitir el afecto de los fieles peruanos hacia León XIV.

En su mensaje, la Conferencia Episcopal Peruana resaltó la misión que desempeña el Santo Padre y la responsabilidad que mantiene ante millones de católicos alrededor del mundo. La fecha también sirvió para reforzar el vínculo entre la Iglesia peruana y el actual pontífice.

"¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración", expresó la CEP como parte de su saludo por los 71 años del papa.

Este 14 de septiembre, el Papa León XIV celebra su cumpleaños. Desde el Perú queremos adelantarnos para hacerle llegar nuestro saludo, nuestro cariño y, sobre todo, nuestra oración. ❤️ 🙏 ¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración. 🇵🇪 https://t.co/WtUaNUWbwk September 13, 2026

La CEP señaló que quiso aprovechar esta fecha para expresar públicamente sus buenos deseos al pontífice y acompañarlo mediante la oración. De esta manera, el cumpleaños del papa se convirtió también en una ocasión para que los católicos peruanos manifiesten su cercanía con quien dirige actualmente la Iglesia católica.

La institución recordó así la importancia de mantener la unidad y el acompañamiento espiritual en torno al Santo Padre, especialmente ante los acontecimientos que marcarán su pontificado y sus próximos encuentros con comunidades católicas.

Coordinación institucional y expectativa en las regiones

En entrevista exclusiva para Exitosa brindada el pasado viernes 11 de septiembre, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi calificó el regreso al Perú de León XIV como un "regalo extraordinario" que le está dando a todos los peruanos.

La mandataria resaltó el significado espiritual y social que representa la llegada del pontífice para la ciudadanía en las distintas zonas del país.

En el marco de la enorme expectativa que ha generado su visita principalmente en el norte peruano, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo, la mandataria aseveró que se viene realizando coordinaciones permanentes y de alto nivel para que la estadía del santo padre sea un total éxito.

Las autoridades buscan asegurar todos los aspectos de seguridad, logística y protocolo requeridos para los actos públicos.

"Se está coordinando con todos los niveles de nuestra Iglesia para que su visita a cada una de las regiones sea un éxito. Agradezco al sector privado que también está colaborando y yo estoy segura que la visita del papa, además de lograr que poco a poco los peruanos vivamos con una mayor reconciliación y unidad, significará un mensaje para toda Latinoamérica", señaló a nuestro medio.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, enfatizó que la visita del papa León XIV al Perú es un regalo extraordinario que nos está dando a todos los peruanos. Señaló que se está coordinando con los diversos niveles de la Iglesia para que su visita a cada una de las regiones "sea un éxito". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

El cumpleaños número 71 del papa León XIV no solo motivó el saludo de la Iglesia católica peruana, sino que también sirvió para poner nuevamente en agenda su próxima visita al país. Mientras el Santo Padre celebra un nuevo año de vida, la CEP invita a los fieles a acompañarlo con oración y a prepararse para recibirlo con los brazos abiertos.