Huacachina: tubulares llevan 14 años en el limbo y exigen reglas para volver a las dunas

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El turismo en las dunas de Huacachina atraviesa una nueva controversia luego de la intervención realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional el viernes 11.

La fiscalización detectó presuntas deficiencias en la documentación y las condiciones de operatividad de los vehículos tubulares, lo que derivó en la suspensión del servicio. Ante esta situación, los dirigentes de los gremios de conductores exigieron que las autoridades atiendan una problemática que, según sostienen, arrastran desde hace más de 14 años.

Choferes cuestionan las exigencias del MTC

Julio Mendívil Zapata, presidente de la Asociación de Tubulares Duna Segura, y José Rubén Camargo Zapata, secretario de la Asociación Dunas Segura y Tubulares de Huacachina, señalaron que la principal dificultad para su formalización es la aplicación del Decreto Supremo 026-2019-MTC.

Los representantes consideran que esta disposición establece límites de antigüedad vehicular que no responden a las características de las unidades empleadas en el terreno desértico.

"Nos entrampan en ese decreto sin haber hecho un estudio de lo que significa el deporte de aventura aquí en la Huacachina. Es una normativa especial la que se nos debe brindar, pues en ninguna parte del mundo se ven vehículos creados de esta forma y para este fin", sostuvo Mendívil Zapata.

Los dirigentes solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al Ministerio Público y a las autoridades competentes establecer un espacio de diálogo para definir las condiciones de su actividad. Su propuesta es contar con una regulación que reconozca las particularidades del turismo de aventura en las dunas de Ica.

Adaptaciones y seguridad en los carros tubulares

Frente a los cuestionamientos sobre la seguridad de las unidades, los representantes de los conductores explicaron que los vehículos son adquiridos originalmente con tarjeta de propiedad, placa, motor y chasis de fábrica.

Posteriormente, se retiran la cabina, los vidrios y las puertas para instalar una jaula antivuelco interna, estructura destinada a proteger a los pasajeros ante posibles contingencias durante los recorridos por la arena.

Asimismo, indicaron que utilizan modelos anteriores al año 2002 para realizar estas adaptaciones, debido a que los vehículos modernos cuentan con carrocerías compactas sin chasis independiente, lo que, según explicaron, dificulta su transformación para operar en el desierto.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | Más de 400 tubulares informales fueron retirados de circulación en Huacachina, Ica, como parte de las acciones de fiscalización para reforzar la seguridad y ordenar el transporte turístico en uno de los principales destinos de la región.



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La seguridad de los pasajeros también fue abordada por José Rubén Camargo, quien respondió a los cuestionamientos sobre los accidentes fatales registrados en estos circuitos. El dirigente atribuyó estos hechos principalmente a la falta de pericia de algunos conductores y a la informalidad, antes que a fallas mecánicas.

"Lo que en sí ocurre es la falla humana más que la mecánica. Todos los peritos pueden dar fe de ello. La no formalización conlleva a veces a que algunas empresas informales contraten a conductores a los que les falta adiestramiento en este tipo de circuitos", manifestó.

Los gremios señalaron que mantienen el compromiso de capacitar a los choferes y elevar los estándares de seguridad, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y preservar el dinamismo económico que genera el turismo en la región Ica.

Un servicio suspendido que espera solución

El operativo del viernes 11 dejó temporalmente suspendidos los paseos en carros tubulares por las dunas de Huacachina. Mientras las autoridades evalúan las condiciones de documentación y operatividad de las unidades, los dirigentes insisten en que la formalización debe considerar una normativa elaborada específicamente para el desierto iqueño.

En conclusión, el conflicto entre los operadores de tubulares y las autoridades refleja la necesidad de conciliar la seguridad de los visitantes con una regulación que tome en cuenta las particularidades del turismo de aventura. La mesa de diálogo solicitada por los gremios podría ser el primer paso para definir reglas claras y permitir que esta actividad continúe bajo condiciones seguras y formales.