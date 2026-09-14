Precio del dólar HOY en Perú: revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 14 de septiembre

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Conviene comprar dólares hoy? Revisa cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio para la apertura de la jornada de este lunes 14 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar? Así cotiza hoy en Perú

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los indicadores económicos que genera mayor interés entre ciudadanos, empresas y comerciantes, especialmente al inicio de una nueva semana. Este lunes 14 de septiembre, el comportamiento del tipo de cambio será seguido de cerca debido a su impacto en diferentes actividades económicas y financieras.

Conocer cuál es el valor actual de la moneda estadounidense en Perú, permite identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa. Pues bien, la cotización puede presentar variaciones durante la jornada dependiendo del comportamiento de los mercados internacionales, la oferta y demanda de la moneda estadounidense y diversos factores económicos que influyen sobre el mercado cambiario.

En ese sentido, para tomar decisiones más acertadas y evitar afectaciones a tu bolsillo, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza la divisa el sábado 12 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,363 S/3,371

Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación en comparación al último viernes 11 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,367 y la venta tenía un precio de S/3,373. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 14 de septiembre

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

En ese sentido, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, es el siguiente para esta mañana del lunes 14 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,375.

Cotización del dólar Ocoña en el mercado paralelo.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Durante este lunes 14 de septiembre, la cotización podría registrar cambios respecto al cierre de la jornada anterior. Por ello, se recomienda consultar el precio y tipo de cambio del dólar previo a realizar alguna operación hoy en Perú.