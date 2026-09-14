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Corte de AGUA el 15 de septiembre en distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

Sedapal anunció que habrá corte de agua potable en diversos distritos de Lima el martes 15 de septiembre. Identifica cuáles serán las zonas afectadas y en qué horarios será la interrupción del servicio.

Corte de agua en Lima el 15 de septiembre.
Corte de agua en Lima el 15 de septiembre. (Composición Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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Nuevo corte de agua programado. Sedapal anunció qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio el martes 15 de septiembre, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo, según Sedapal?

El martes 15 de septiembre, diversas zonas de la capital experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y la infraestructura hídrica.

En ese marco, Sedapal insta a sus usuarios a tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto del corte de agua que, como destaca en su comunicado, no será en un distrito en su totalidad, sino en urbanizaciones, manzanas, calles y asentamientos humanos en específico así como en horarios diferenciados dependiendo del tipo de intervención.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes:

Áreas afectadas en Chorrillos

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  • Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa zona II, asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa zona III.
  • Desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa zona I, A.R.I.A. Delicias de Villa zona II, A.R.I.A. Delicias de Villa zona III.

En Ate

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. de Vivienda El Milagro de Mayo parte alta.

En Pachacámac

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Fundo Mama Sicilia, asoc. Las Viñas, Centro Poblado Matamoros, Pueblo Pachacámac, C. P. Rural Huertos de Manchay sector La Florida, sector El Pedregal, sector La Florida.

Sin agua por horas en Los Olivos

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Desde las 12 m. hasta las 8:00 a. m. en A. H. Enrique Milla Ochoa, A. H. San Martín, asoc. San Roque.

En San Juan de Lurigancho

Sedapal también anunció que el corte de agua se ejecutará en algunas zonas del distrito de San Juan de Lurigancho por limpieza de reservorio desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en:

Áreas en SJL donde será el corte de agua el 15 de septiembre.
Áreas en SJL donde será el corte de agua el 15 de septiembre.

En San Isidro

  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. El Olivar, urb. San Isidro. Cuadrante: av. Arequipa, av. Santa Cruz, av. Felipe Pardo y Aliaga, av. Camino Real, calle Conde de la Monclova, calle Raymundo Morales de La Torre.

En La Molina

  • Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. la Capilla, Ventracom.

Ante el anuncio del corte de agua para el 15 de septiembre, se aconseja tomar medidas preventivas y revisar el cronograma de Sedapal con anticipación para saber en qué distritos de Lima se efectuará la medida.

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