Pablo Guede rompe su silencio sobre Alejandro Duarte tras blooper ante Universitario: "Se crece de los errores"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En Alianza Lima todavía dura el amargor por la caída ante Universitario de Deportes sobre la hora. Con los hinchas encima y apuntando a Alejandro Duarte por un blooper que salió muy caro, Pablo Guede no se quedó callado, dio la cara y le puso paños fríos al asunto.

Pablo Guede respalda a Alejandro Duarte

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes parecía encaminarse hacia otro resultado, pero todo cambió en los últimos segundos.

El cuadro blanquiazul terminó recibiendo un gol de Lisandro Alzugaray, luego de una jugada en la que Alejandro Duarte protagonizó un blooper que rápidamente generó críticas entre los hinchas.

El arquero de 32 años ya había tenido algunos errores en fechas anteriores, por lo que esta nueva falla volvió a poner su nombre en el centro de los comentarios. Como era de esperarse, Pablo Guede fue consultado por el momento que atraviesa su dirigido y su respuesta fue bastante directa.

El técnico argentino no quiso hacer una novela con el asunto y aseguró que el error no le genera preocupación desde el lado futbolístico. Para Guede, equivocarse es parte del juego y lo importante está en saber levantarse después del golpe.

"Cero (preocupación). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problemas es cuando no te levantas. No me preocupa", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Alianza Lima todavía pelea por el Clausura

Más allá del blooper de Alejandro Duarte, Pablo Guede también habló del complicado momento que atraviesa Alianza Lima. El equipo íntimo acumula cuatro partidos sin ganar, una racha que obviamente empieza a preocupar a los hinchas y mete presión de cara a las próximas jornadas.

El estratega argentino reconoció que existe una crisis de resultados, pero sostuvo que sus jugadores siguen metidos y que no han bajado los brazos. Incluso, aseguró que el equipo está más vivo que nunca y que todavía tiene posibilidades de pelear por el Torneo Clausura.

"El equipo está más vivo que nunca. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca", afirmó.

Guede también pidió mantener la calma y seguir confiando en el grupo. "Es un problema de resultados, sí. Cuatro partidos sin ganar, pero tenemos que seguir. Los chicos responden, no era fácil. Estamos en ese momento que nos soplan y nos meten un gol", explicó.

Para el técnico, la solución pasa por seguir trabajando y no perder la confianza pese a los golpes. "Estoy convencido que nosotros seguimos en carrera, pueden decir lo que quieran", sentenció.

Así, Pablo Guede decidió respaldar a Alejandro Duarte tras el blooper ante Universitario de Deportes y aseguró que el error no le genera preocupación.