Keiko Fujimori presenta el Plan Nacional de Educación 2026-2031 en colegio de Santa Anita

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori llegó al I.E. José María Arguedas, ubicado en el distrito de Santa Anita junto al ministro de Educación, José Antonio Chang con la finalidad de presentar el nuevo Plan de Educación que se mantendrá vigente para los siguientes 5 años.

Keiko Fujimori presenta Plan Nacional de Educación

Como parte de su visita, la presidenta de la República Keiko Fujimori, asistió junto al titular del Ministerio de Educación para presentar la hoja de ruta que transformará la educación peruana en los próximos cinco años, con énfasis en infraestructura, conectividad, formación docente y educación técnica.

Durante su intervención, la dirigente inició haciendo énfasis en los resultados de la prueba PISA, examen en la que la población peruana salió con un puntaje que evidenció un retroceso de 10 años.

"Hace unos días hemos recibido los resultados de la prueba PISA que se hace a nuestros alumnos a nivel mundial, el resultado ha sido triste. Ha sido estremecedor para quienes somos autoridades y es una lástima que estas cifras muestren que el Perú ha retrocedido 10 años, (...) pero cuando uno luego entiende en dónde está parado, a partir de ese momento se construye el camino, hacia adelante y hacia arriba", expresó.

Priorización de la infraestructura en las escuelas

Dentro de los anuncios, Keiko Fujimori señaló que uno de los puntos prioritarios en las escuelas es la infraestructura. Esta decisión fue ubicada por parte del Gobierno ya que solo el 30% de los colegios en el Perú tiene agua, desagüe y electricidad.

"Vamos a transformar esos presupuestos. Hemos planteado la construcción de 2 mil colegios nuevos (en los próximos cuatro años construirán 500 colegios por año) y la modernización y renovación de 3 mil colegios más para que nuestros hijos puedan estudiar en un colegio digno", señaló

Como parte de los colegios que serán construidos, se encuentra incluida la I.E. José María Arguedas, de Santa Anita, que tiene un establecimiento provisional que no fue cambiado desde hace aproximadamente 10 años, por lo que necesitaba intervención para mejorar sus condiciones.

Asimismo, Fujimori destacó la importancia en la lectura dentro de las escuelas, por lo que implementó una hora dentro de la jornada diarias de los estudiantes. Para ello, en este quinquenio entregará 6 millones de kits escolares, es decir, 1.2 millones por año dentro de su mandato.

Finalmente, Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031 en colegio de Santa Anita con la finalidad de enfocar sus labores principalmente en infraestructura y conectividad educativa.